舊愛陳芷尤結婚個半月宣布懷孕！張振朗孖楊偲泳出席飯局曬恩愛傳好事近？

張振朗的34歲舊愛陳芷尤今年3月在IG宣布結婚嫁人，沒想到結婚未夠兩個月就再次有「好消息」，原來芷尤已經懷孕，實在好事成雙。不少圈中好友都留言恭喜她，而她分享「口水肩」的顏色，不知是否暗示埋胎兒的性別呢？

陳芷尤今年3月在IG分享自己的婚紗相宣布結婚嫁人，她留言說：「This year, another thing to be thankful for...Someone stole my heart, so I’m stealing his last name.（今年，還有件事很感恩，有人偷走我的名，所以我偷走他的姓氏。）」大曬幸福，沒想到驚喜的好消息一浪接一浪，踏入5月，她昨日在IG分享影片，她先食一啖糖水，然後突然在身上拿出一個口水肩，相當開心分享懷孕的消息，「一直看大家宣布在2024 懷孕，輪到我了！#dragonbaby」懷有龍B的她非常興奮，雖然只是懷孕初期，但原本擁有豐滿上圍的她更加「推進」，稍稍向前傾都已經大露事業線。這個準媽媽獲得圈中不少好友留言恭賀，當中包括陳約臨、許芷熒（原名：許奕妮）、Coffee林芊妤、朱智賢等等都送上祝福。而由於芷尤分享的口水肩是深藍色，不少網友都估計今胎是男生。

舊愛得到幸福，相信張振朗心中都會祝福對方，近日張振朗和現任女友楊偲泳頻頻孖公仔出席飯局，跟以往超低調的風格不一樣，有網友估計兩人都「好事近」。先是楊偲泳帶張振朗現身《毒舌大狀》慶功聚會，後來張振朗又帶楊偲泳跟JW王灝兒等好友食飯碰面，兩人感情穩定都沒有刻意避忌，公開放閃甜到爆，有「好事近」都絕對不是出奇事。



