舊愛陳芷尤結婚個半月宣布懷孕！張振朗孖楊偲泳出席飯局曬恩愛傳好事近？

張振朗的34歲舊愛陳芷尤今年3月在IG宣布結婚嫁人,沒想到結婚未夠兩個月就再次有「好消息」,原來芷尤已經懷孕,實在好事成雙。不少圈中好友都留言恭喜她,而她分享「口水肩」的顏色,不知是否暗示埋胎兒的性別呢?

陳芷尤今年3月在IG分享自己的婚紗相宣布結婚嫁人,她留言說:「This year, another thing to be thankful for...Someone stole my heart, so I’m stealing his last name.(今年,還有件事很感恩,有人偷走我的名,所以我偷走他的姓氏。)」大曬幸福,沒想到驚喜的好消息一浪接一浪,踏入5月,她昨日在IG分享影片,她先食一啖糖水,然後突然在身上拿出一個口水肩,相當開心分享懷孕的消息,「一直看大家宣布在2024 懷孕,輪到我了!#dragonbaby」懷有龍B的她非常興奮,雖然只是懷孕初期,但原本擁有豐滿上圍的她更加「推進」,稍稍向前傾都已經大露事業線。這個準媽媽獲得圈中不少好友留言恭賀,當中包括陳約臨、許芷熒(原名:許奕妮)、Coffee林芊妤、朱智賢等等都送上祝福。而由於芷尤分享的口水肩是深藍色,不少網友都估計今胎是男生。

舊愛得到幸福,相信張振朗心中都會祝福對方,近日張振朗和現任女友楊偲泳頻頻孖公仔出席飯局,跟以往超低調的風格不一樣,有網友估計兩人都「好事近」。先是楊偲泳帶張振朗現身《毒舌大狀》慶功聚會,後來張振朗又帶楊偲泳跟JW王灝兒等好友食飯碰面,兩人感情穩定都沒有刻意避忌,公開放閃甜到爆,有「好事近」都絕對不是出奇事。