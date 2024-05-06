  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

06/05/2024

郭晉安離婚 | 歐倩怡會考5分發奮碩士畢業進修做營養師！自揭曾兩度小產在郭晉安支持下走過逆境

#港聞娛樂 #歐倩怡 #郭晉安 #正式離婚 #迪士尼酒店 #抑鬱症 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　郭晉安和歐倩怡早前在社交平台公布正式離婚，消息令人震驚，不過部分網友認為是意料之內，事關近兩年已經沒有再見到兩公婆的互動，各自精彩，特別是歐倩怡，由湊小朋友的背後女人，變成又弗又靚的女強人，轉變非常大。

 

 

　　郭晉安和歐倩怡雖然年紀相距16歲，不過兩人拍攝旅遊節目時認識兼相戀，2006年在迪士尼酒店舉行盛大婚禮結婚，婚後先後誕下一子一女，一家四口樂也融融。惟2009年，歐倩怡在教會分享見證時自揭曾兩度小產，講述自己如何走過小產之痛時，都忍不住眼泛淚光。她表示當時與郭晉安深受打擊，後來再次懷孕試過半夜肚痛也會想起陰影，害怕第三度小產。最後在郭晉安支持下恢復過來，成功誕下囡囡，她亦鼓勵教友要勇於面對逆境。

 

 

 

 

 

 

 

　　婚後的歐倩怡淡出幕前，除了照顧一對子女外，她亦不斷進修增值自己，如考船牌、學打鼓、進修營養學、商業及心理學，2023年正式碩士畢業，並考獲牌照執業做營養師。歐倩怡和郭晉安先後接受訪問時都提過婚姻出現過危機，結婚第10年時，郭晉安忙於拍劇搞到抑鬱症，歐倩怡就忙讀書，他們相處時間愈來愈少，慢慢二人只想催谷仔女讀書，經常嘈交，結果冷戰達半年之久。當時郭晉安接受傳媒訪問時承認有離婚衝動，但夫婦商量後決定同心衝破障礙：「都只係一刻有呢個衝動！挽救比分開容易處理。」 而歐倩怡則透露由全職媽媽轉為全職工作，郭晉安都有微言，大家照顧家庭方面都有價值上的分歧，曾因此而爭執過，未知兩人是否因此而最終走到婚姻的句點？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#港聞娛樂 #歐倩怡 #郭晉安 #正式離婚 #迪士尼酒店 #抑鬱症 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk