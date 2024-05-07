陳奕迅演唱會快歌跳舞拉傷腰骨！暫停跳舞環節「加碼」唱慢歌：我剛真的是痛到哭出來

陳奕迅 Fear and Dreams 世界巡迴演唱會，上星期開始，巡到武漢演出六場，料不到跳舞時Eason太投入拉傷腰骨，唱至演唱會第三部份尾段，舞台上的Eason邊唱邊托著腰傷，因痛楚閃出淚光，以至最後要暫停第四部份的勁可熱舞，改以站立接受歌迷點唱。腰痛之下Eason卻愈唱愈厲害，爆發力驚人，「腰痛」版《浮誇》讓歌迷聽出耳油，大讚是神級演釋，『意外』讓武漢尾場歌迷收獲五首平日少唱的經典名作，非常難忘！

Eason於武漢一共六場演出，踏入尾場，唱到第四部份《人生馬拉松》時，觀眾明顯看到於大螢幕上的他，邊唱邊露出痛苦表情，最初以為他為歌而投入，漸漸才發覺有異樣，可見他唱到最後，閃著淚光，手摸腰位，不知發生何事。到跟觀眾Talking的時候，Eason終停下來跟大家說，「謝謝大家，唉，謝謝你們。今天很特別，你知道，我演唱會有個超high的部份，我昨天到這個跳快歌的部分，我chok到了，國語是「拉」到？是因為自己太興奮了， 跟年紀沒關係，哈哈，是一個意外！今天我很擔心，能不能完成，至少⋯唱的部份還可以，身體的能量可能沒辦法，所以很困擾…我剛真的是痛到哭出來，從來未試過這樣子，剛真的很痛，不是悲傷的痛，真的不好意思。」

接著他又搞笑用國語道，「不如這樣吧，你們這麼愛我，武漢，5月5號，無Encore！哈哈哈⋯」觀眾起哄大叫他「不用跳」，他就說，「你們對我太好啦， 不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服囉！你們想聽甚麼？粵語？接著他從歌迷的投票之中，一口氣唱了《十面埋伏》，《陀飛輪》、《與我常在》《忘記歌詞》、《浮誇》、《沙龍》。

最後他忍著腰骨的痛，繼續跑兩邊舞台多謝觀眾 ，「 感謝你們今天的包容，包容我的腰背，很感謝你們，今天沒辦法跳，沒辦法一起瘋，只可以多唱幾首歌，希望你們喜歡。很奇妙，有些東西，你失去了，你就會得到別的東西，腰傷不用跳舞，我跳不到就再多唱一些歌，也沒預期，得到意想不到的快樂，謝謝你們。很爽，很特別的一天，5月5號武漢！」

演出過後，Eason 返回酒店休息，他表示先是浸了一個熱水浴，讓腰骨疼痛舒緩，連話也不能多講，因為一笑用力也會痛，按摩師傅也認為他不宜再作按摩，只宜早點休息，所以腰傷的他明天回港後要再看醫生治理。

而Eason youtube 上亦馬上把昨晚的演出上載，給全球歌迷分享，不少香港歌迷留言，簡直是技驚四座、今次應該唱浮誇以嚟最勁的一次，聲音由背脊到前面心口以下一條線抽個核心到咽頭腔出嚟，根本就係神級！跪求香港返來再開，Eason 我哋強烈要求喺香港開多場，狀態Fit 到！！好想可以喺香港再完整聽多次浮誇！