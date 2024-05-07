方皓玟離婚後暴瘦網民擔心其健康！公開驚人食量力證無厭食！Po素顏照澄清冇P圖

現年44歲嘅方皓玟（小明）繼早前因為拍攝無線音樂節目版批評之後，又因為外形成為討論焦點。不過小明就正面「迎擊」，解答大家嘅猜疑，證明自己「活得很好」。

小明近日經常以性感打扮示人，最新嘅相中都見到佢愈來愈瘦，背骨更係盡現，瘦到皮包骨，而小明三年前宣布與日籍丈夫安田慎吾（Shingo）離婚，有指她一直為此消瘦，唔少網民都擔心佢健康出現問題，罹患厭食證。

不過小明就自爆佢食量，叫大家唔使擔心：「感恩大家近期好關心我健康，會唔會太瘦。其實我每日都食足3餐㗎，平時去茶仔我會食晒成碟炒飯再加杯奶茶。睇我手瓜起日都食足3餐㗎，平時去茶仔我會食晒成碟炒飯再加杯奶茶。睇我手瓜起腱咁款，就知道我日常的確好勤力操練。所以大家唔使擔心，不過我都會聽大家話，再努力食多啲食多啲，炒飯一碟再加多份西多士啦！」以呢個身形可以keep到呢個食量，真係得天獨厚，相當驚人，力證自己並無厭食。

另外，亦有網民指小明相片疑似P圖過度，佢又貼出兩張對比圖，畀大家「驗證」：「既然大家咁關注我有冇P圖，就俾2張絕密私照，你地睇下啦。一張係極緻P圖嘅小明。一張就係"Filter／P圖／化粧（妝）"乜都無，太乾搽咗d（啲）潤唇膏嘅小明。」網民都紛紛留言表示不論佢有冇P圖都會咁鍾意佢，又表示Fans們最關注都係佢嘅身心健康！

方皓玟2017年與日籍男安田慎吾結婚，並於2018年誕下兒子安田龍加（Luca），婚後經常與老公香港、日本兩邊走。不過二人卻於2021年宣布離婚，已結束了4年多的婚姻關係。方皓玟發文表示：「我和Shingo分開了。能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。」