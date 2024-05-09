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09/05/2024

薛家燕與長者慶祝母親節！獻唱經典作品《皆大歡喜》兼教跳十字步：好健康嘅運動嚟㗎

#港聞娛樂 #薛家燕 #母親節 #影視娛樂 #家燕媽媽肺事話你知 #皆大歡喜 #十字步
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　　母親節即將來臨，身為人母的薛家燕8日到美孚出席「家燕媽媽肺事話你知」活動，與長者們一起歡度下午。現場家燕媽媽大受長者歡迎。期間演出短劇，透過故事以輕鬆手法分享健康資訊，她說：「你哋細細個就睇我做戲，我細細個就做戲㗎啦，多謝大家嘅支持，我哋最緊要身體健健，咁就皆大歡喜啦！」

 

 

　　家燕媽媽隨即獻唱經典作品《皆大歡喜》兼大跳十字步：「呢個係好健康嘅運動嚟㗎，大家都要跳多啲。」為現場帶來愉快氣氛。協會亦邀請長者們參與活動，當中更有近百歲長者，家燕媽媽向他們獻花，提早分享母親節的溫馨暖意。她直言自己早已是長者行列，自己亦希望健康點繼續有活力，為大家帶來歡樂。

 

 

　　家燕媽媽於活動後受訪，她坦言平日很少到茶樓獻唱：「今日係好特別嘅，因為我知道有啲老人家已經九十幾歲，真係睇住我長大，見到佢哋特別有親切感，所以今日真係好值得嚟，同大家分享啲健康資訊。」她指許多疾病亦會影響肺部，很需要大家的關注：「長者最緊要身體健康，我哋健康，屋企人都安心快樂。我真係好忙㗎，仔女又大晒，工作又接唔停，有時個女都要幫我推咗啲工作，不過我自己有個使命，覺得要同大家分享快樂，所以最緊身體健康。」

 

　　家燕姐笑謂現時不敢隨便祝福長者長命百歲：「頭先有個已經99歲啦，聽講香港人壽命好長，因為我哋活躍又勤奮，如果唔係個人鬆弛咗，個腦都冇咁靈活，所以我都唔會退休㗎。唱歌要練丹田氣，跳舞又係好好嘅郁動，兩樣對身體都好，尤其跳十字步好柔和嘅，又唔會太劇烈。」

 

 

　　她表示現在因為工作關係，經常到不同地方拍攝及演出，忙碌得來很享受：「好多美食，又可以睇到唔同地方。我自己都有個心願，除咗家燕媽媽藝術中心同自己品牌嘅曲奇、湯水，我希望遲啲自己設計啲長者服裝。好多人話我成日着到彩色咁，人真係要着得彩色啲先開心，尤其長者，我希望我嘅衫可以令佢哋着得青春可人、有活力。」

 

 

 

 

 

 

　　至於星期日的母親節，家燕姐將與四位視帝到新加坡：「我會同羅嘉良、黎耀祥、馬德鐘、陳展鵬去新加坡表演，佢哋個個都帶埋老婆去，咁我就帶埋仔女、新抱同個孫去，順便周圍玩吓。我個孫好有表演慾，所以我都同佢練咗首歌，到時喺台上唱畀大家聽。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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