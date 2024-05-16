  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

16/05/2024

《家族榮耀之繼承者》許紹雄劉江扮父子！真實年齡只細2年超離奇！陳靜DaDa演老夫少妻鬥雞眼搶Fo

#娛樂 #羅嘉良 #家族榮耀之繼承者 #晴報文章 #演員 #佘詩曼 #劉江 #許紹雄 #陳靜 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 電視截圖、大會提供

　　TVB新劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（13日）首播，一眾角色在首集已忠奸分明，佘詩曼飾演的丘皓兒獲爺爺劉江委任為「繼承者」代主席，面臨二叔羅嘉良（撈家）和堂弟羅子溢夾擊。至於飾演阿佘父親、丘家大仔丘守仁的許紹雄，原來跟劉江只相差2歲，但二人竟然飾演父子，認真離奇。

 

　　《家族榮耀之繼承者》第一集中，「丘皓兒」阿佘生於重男輕女的名門丘家，雖然能力甚高但不獲重用，反而能力遠遜阿佘的家中唯一男丁羅仲謙卻是集團CEO，羅仲謙更有父親「丘守義」羅嘉良撐腰。至於阿佘父親「丘守仁」許紹雄是典型二世祖，但求安逸，將權力拱手相讓弟弟羅嘉良。

 

 

　　昨晚網民焦點落在許紹雄身上，皆因75歲的他竟然飾演77歲劉江的大仔，二人真實年齡只相差2歲，不少網民都認為他們看起來似兄弟、朋友多過父子。至於羅嘉良現年61歲，飾演劉江的兒子相對較為合理。向來屬「熟顏」的許紹雄樣貌多年來無甚變化，獲讚夠凍齡；而撈家明顯染灰髮營造老態，令「兩兄弟」看來年紀相若。劇中許紹雄更取笑撈家：「佢係我細佬，個樣都老過我，幾辛苦呀！」

 

 

　　此外，許紹雄在劇中艷福無邊，迎娶年輕40載、現年35歲的陳靜（DaDa）做老婆。二人公然打情罵俏，許紹雄攬實DaDa冧妻：「我第一次見到你，就失眠一個禮拜！」、「我又唔同呢，我日日對住你，仲開心過同神仙一齊呀！」DaDa亦出盡嗲功，要求他向前妻取回翡翠頸鏈，DaDa更嗲到變鬥雞眼，超搶fo！有網民表示聯想起全城熱爆的《東張西望》何伯及新何太，認真搞笑。

 

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #羅嘉良 #家族榮耀之繼承者 #晴報文章 #演員 #佘詩曼 #劉江 #許紹雄 #陳靜 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk