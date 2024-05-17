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17/05/2024

周殷廷演唱會上演韓劇式英雄救美！救起險跌Jace陳凱詠！完場同Fans逐一合照影到清晨6點

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　　一連兩場YAN TING周殷廷首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》圓滿結束，整晚氣氛高漲。尾場YT傾力演出，還上演一幕英雄救美，救起幾乎跌落台的陳凱詠。YT臨別依依不捨，但最後亦承諾歌迷「紅館見」，更跟觀眾逐一合照至清晨6點才結束，非常瘋狂。

 

 

　　YAN TING演唱會獲得不少歌手亦來捧場，包括曾比特、余宗遙、Gin Lee、Robynn（葉晴晴）等。演唱會甫開始，觀眾已報以熱烈歡呼聲。當周殷廷化身「金秀廷」，以JFYT男團姿態登場時，台下觀眾齊站起來，齊合唱JFYT新歌《Hands Up》。繼首晚向「薯茄」挑機，今晚再向「試當真」挑戰，「金秀廷」笑說：「試當真就係一隊垃圾，游學修跟本係垃圾，最勁咩？最勁喺threads亂噏嘢。開大個頭，挑咁大機，我而家走先，我主力不負責任。」臨走時，有觀眾將一條內褲掟上台，YT拿着內褲笑說：「叫咗你哋一係掟內褲一係掟bra，但最重要係要著過，你哋冇誠意。」

 

　　好友Jace陳凱詠擔任嘉賓登場，身穿白色連身裙，腳踏5吋高踭鞋的Jace與YT合唱《Senorita》，正當二人邊跳邊唱時，Jace突然失平衡差點向後跌，幸YT反應快，即時攬住她的後腰，二人笑着唱完這首歌。YT忍不住哈哈大笑，Jace笑說：「點解會有條罅㗎？呢首歌又難度高喎！」YT笑說：「係你揀咗對好高嘅鞋，唔關首歌高難度事，可能聽日標題係話YT電暈你。」Jace笑說：「係呀，被你電一電，暈一暈。」YT表示跟Jace認識很久，二人因為《小姐你好》MV熟絡，後來又跟Gin Lee一齊上遊輪，他們三人因此成為好友。台下的Gin Lee立即站起來跟大家打招呼。YT說：「點解我請番兩位做嘉賓，因為在我愈來愈跌時，我認識呢兩位朋友，我proud of有呢兩位朋友。」

 

 

　　演唱會尾聲時YT跟觀眾大合照留念，更親自手持攝錄機，拍下現場片段。期間，觀眾大叫除衫。他笑說：「已冇衫剩，下次搣皮架喇！今次除衫下次做咩？」有觀眾大叫除褲，他笑說：「除褲？我會無視你。」最後他獻上一曲《My Everything》，一臉不捨的他眼泛淚光，結束尾場演唱會。下台後，熒幕上播出YT的片段，他許下承諾，相約歌迷「紅館見」。完騷後，他答應歌迷逐一同大家合照，沒想到一呼百應，最終YAN TING影合照影到清晨6點，絕對是找數真漢子。

 

轉載自: 晴報

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