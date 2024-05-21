余思霆於香港機場遭男地勤性騷擾！留下陰影已向航空公司投訴！極度不安：台灣女生就該被車震？

30歲前華姐冠軍余思霆樣靚身材正，日前她大爆早前在香港機場被四個男地勤言語性騷擾，被撩去汽車旅館車震！嬲爆的余思霆事後留下極大陰影，決定去信航空公司投訴！

余思霆在IG撰長文，提到上月某日中午，她和女性好友身在香港機場，準備飛往台灣，登機前她們先去茶餐廳醫肚。由於她和好友都是台灣人，所以用國語溝通，而二人都懂得廣東話。余思霆寫道：「當時我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿著制服和反光條背心。當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊四位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說 男士：『今天咩日子 點解咁多女？』」

余思霆聽罷，即留意這班男士的對話，然後聽到當中有男士說：「誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！」余思霆坦言：「聽完這些對話我感到極度不安，當時我不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟他們說：『其實我哋聽得明廣東話嘅！』他們頓時安靜，我在他們不知道如何反應的當下說：『再見。』」

嬲到爆的余思霆事隔半個多月，依然未能釋懷：「直到我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及噁心。他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？這件事真的讓我留下了很大的陰影，我想了好久，決定站出來！因為我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？」她看到這班男士制服上印上所屬的公司，並已發信息到該航空公司投訴，但未有得到任何回應。

唔少網民都贊成余思霆站出來捍衛自己：「霆霆做得好啱，唔關妳是否公眾人物，被冒犯就唔應該啞忍」、「做得好，雖然我也是男士，但在公眾場合也不能亂講話」，有人認為無論男女，也不應亂講話冒犯別人，而且事件中的男地勤更是正值工作期間，又穿上制服：「那些航空公司職員太沒有專業守則，完全冇尊重自己的職業！」