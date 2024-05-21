張致恒 | 雯雯厭世完出Po鬧張致恒零貢獻！控訴老公只識瞓食痾：使唔使賣身養埋你？

張致恒（Steven）同太太雯雯由結婚到生了4個小孩，經濟拮据情況越見嚴重，不時借錢度日，又在網上曬慘搏取香港人同情心，不少善心人都忍不住出手幫忙。雯雯「天天新款」不同形式鬧老公，經常數臭唔開工搵錢，日前更出動「厭世文」，不過20日又來一個大控訴。

有「離婚KOL」稱號的雯雯，日前一位名為Cat的網民，表示曾借錢給雯雯，對方一蚊都沒有還過；而雯雯之前搞的寵物零食「生意」，Cat亦有向雯雯入貨，Cat留言：「你想點呀？畀咗幾個月時間你，爭我嗰萬六蚊一蚊（我）都收唔到，包多春魚都收唔到，之前免費送咁多嘢畀你地，你哋咁對我？！」Cat仍然容許雯雯分兩期還清錢債。

轉頭，張致恒在周六晚，在限時動態出帖文，只是簡單的寫著「2000」幾個數字，雖然沒有前文後理，沒有用任何文字交代，但相信幾個數字，都足以令大家聯想到他指的所謂何事。

男的不顧面子在網上經常找好心人借錢給他，而女的就再以文字，來表達「厭世」。日前晚上，有網民驚訝發現要「離開世界」，雯雯出限時動態寫道，「既然世界不容納，倒不如離開。」有善心網民就擔心會有悲慘的事情發生。不過，這些都是「狼來了」的故事劇情。

早前雯雯再度放負，連出兩個限時動態，繼續鬧張致恒，「屋企面臨咁大問題，每日只係識瞓食同痾，我洗（使）唔洗（使）賣身養埋你？到底你係（喺）呢個世界生存為乜？」、「就黎（嚟）冇屋住，夠擔死同我講，我瞓多陣姐（啫），每日冇供（貢）獻，有飯咪食，有屎咪痾，每次個老婆都解決到，就乜都唔理，我唔會出黎（嚟）做野（嘢）養你，如果我係你做人仲有少少尊嚴，就消失!」

被雯雯數臭，張致恒都有出街，近日被網民影到他，並非只留家睡覺，原來都出動，他於車廂內，未知是否要緊急「撲水」，忙碌地講電話及回覆訊息。全身深色衫打扮的他，留有鬍鬚，兼且戴著漁夫帽，就有網民留言話覺得他身上有「噏臭味」。