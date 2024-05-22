東張西望 | 無牌女中醫睇濕疹男病人要除褲採陽？《東張》搵男同事放蛇「犧牲色相」！黎寬怡跑樓梯追訪

不少都市人因患濕疹而大受困擾，不停尋求醫治方法，《東張西望》20日接到一名濕疹患者的太太投訴，指丈夫向一名自稱女中醫「阿紅」求助醫濕疹，竟被對方要求除褲檢查精液！《東張》發現在召妓指南網站上竟有阿紅的資料，並派員放蛇，揭露阿紅聲稱全球獨創的「精液顏色斷診」真面目！

報料人Dana指其夫受濕疹困擾多年，從網上看到女中醫「阿紅」聲稱醫濕疹三次斷尾，於是上門求醫。阿紅先在Dana老公的濕疹患處上刮痧，「之後嗰位女士話『可能係濕疹，性功能方面有問題』，繼而要求我先生除晒啲衫，喺佢肚上面按摩，同時喺肚臍附近拔罐，話係前列腺。」阿紅進一步要求看Dana老公的精液：「要求佢除褲，想幫佢攞精液出嚟。」Dana老公深感「唔對路」，以趕時間為由離開。

Dana質疑阿紅另有所圖，致電對方對質：「佢啲態度好閃縮，佢話『邊個同你講㗎？點解你會知㗎？我好多客㗎！』支吾以對。」由於香港規定只要註冊中醫或表列中醫才能執業行醫，阿紅沒有透露全名，只以「阿紅中醫理療」為名，故無法查證她是否無牌行醫。

《東張》派出男工作人員，自稱濕疹病人向阿紅求醫，兩名工作人員前往阿紅位於尖沙咀一棟大廈內的樓上診所，門外連水牌也沒有，環境簡陋。阿紅以安全為由只肯讓患者一人入內，診斷期間，阿紅全程無細看工作人員後頸的濕疹，只不停強調其醫學理論，並要求檢查工作人員全身，又「恐嚇」道：「檢查你皮膚顏色、溫度、硬度…你濕疹困住喺裏面，唔單止痕咁簡單，你睇你面色黃黃哋，成個人都冇精神…佢破壞你腸胃功能、前列腺功能、心肺功能，你喘氣都有問題。」

當提到要病假紙時，成功令阿紅「鬼拍後尾枕」：「我冇得開，我冇嗰啲中醫牌呀！」她強調自己在網上賣廣告十年：「我就是大陸過來的中醫，好中醫都是大陸的。」她強調即使無牌，依然有病人找她：「我哋係中醫慨念，但我係獨家嘅一個嘢。」《東張》在網上搜尋阿紅，竟連接去召妓指南網站，阿紅的廣告以「男人唔補好易變虧佬！對自己好！中醫做得到！」、「全球獨家首創，精液顏色斷診」作招徠，明碼實價列明男士性功能、前列腺療程的價錢。曾參加《中年好聲音2》的中醫徐澤昌亦質疑阿紅的療法：「佢話花20年創立全球首創治療方法，第一我哋唔知內容係乜，第二唔知佢根據係乜。喺我眼中，佢一定係無稽之談。」昨晚《東張》播出放蛇人員「犧牲色相」讓阿紅檢查的情況，以及直擊《東張》女神黎寬怡（貓仔）跑樓梯追訪阿紅。