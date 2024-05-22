《逆天奇案》妹頭 | 趙璧渝疑蜜運中520放閃？粉絲留言：第一年520快樂！原來真相係咁

擁驕人身材趙璧渝（Osanna）有份演出的《逆天奇案2》播出後，她趁空檔近日周圍飛。她在520這個普遍情人會慶祝的好日子。在IG上分享一張在海邊食飯的照片，一邊睇日落一邊歎生蠔十分寫意。相片全程都由男友視覺拍攝，唔覺意放閃。

趙璧渝憑《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲嶄露頭角，之後主演《法言人》，飾演曾拍攝裸照L，之後被攝影師勒索公開裸照的當紅KOL。越來越受無線重視，早前，亦都有份出《逆天奇案2》。現實生活中，擁有33C驕人身材的她實在是乖乖女，入行以來絕少緋聞，默默耕耘專注工作，希望有一日做到好成績，來報答家人的支持。

在趙璧渝的私下生活，都甚少與異性交流，而家人就是她最大的支持者，當中她跟妹妹趙穎琪特別感情好，互相照顧。平時兩姊妹都多交流，又會一齊去玩，早前，趙璧渝就跟妹妹去日本賞櫻花，而且還去到她最喜歡的迪士尼樂園玩，夜晚更去涉谷觀夜景。

20日，是不少情侶的大日子，視這一日為情人節一樣，會刻意慶祝。趙璧渝就飽口福，在海邊餐廳一邊欣賞黃昏景色，一邊用膳，十分浪漫。她在IG嬌俏地拿著一條薯條寫道，「見係 #520 ，請你食一條薯條咁多。」

在朋友留言跌爆，「第一年的520，520快樂呀我的渝」，似乎踢爆了趙璧渝出Po成功在蜜運中。照片內，穿上低胸裝的趙璧渝，相片都由男友視覺拍攝。而餐廳現場，食物都是二人份量，分別有大牛扒和生蠔。

對於疑似秘密拍拖一事，趙璧渝接受本網回覆表示：「哎呀，真係唔好意思，要失望啦!我而家喺香港呀!今晚仲要去《逆天2》嘅慶功宴，嗰張相係之前同屋企人去旅行影嘅舊相，至於嗰位留言嘅朋友係一個好有心嘅女fans，佢意思係由佢開始支持我計嘅第一個520，haha.. 引起誤會。」趙璧渝還表示，她暫時想將重心放在事業上，感情事就惟有隨緣。