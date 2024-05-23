岑潔儀素顏帶仔上九龍塘區面試班被錯認外傭！校長無禮呼喝Zoey嬲爆：唔尊重人竟然做教育

岑潔儀（Zoey）自從2012年嫁給馬來西亞富商Dixon後，先後育有兩名兒子，而Zoey亦淡出幕前專心相夫教子。榮升闊太後，Zoey不時在IG分享她的生活日常，豪坐私人飛機旅行，又曬海量名牌包包。幸福人妻Zoey當然為囝囝都安排最好的教育，沒想到近日IG分享一個令她一肚氣的經歷，慘遭校長無理呼喝，她公開呼籲家長們搵學校要三思。

37歲的Zoey榮升闊太後，生活奢華，不過她都相當貼地以家長身分分享育兒經和與兩個囝囝的搞笑溫馨互動，吸引不少家長們Folllow。近日，Zoey以素顏在座駕中不吐不快，拍片分享一個「有趣」的經歷。她表示一如往常沒有刻意打扮，素顏便服就開車送兒子去「面試班」上課，沒想到被誤會是外傭，「有個阿嬸短頭髮，講廣東話講唔正，佢就喝住我：『姐姐，You come here！』其實我都見怪不怪嘅，我呢身打扮都似姐姐，同埋我成日冇化妝就被人認錯係姐姐，見怪不怪，但我覺得佢態度好差。我就問佢：『你講乜嘢呀？』咁佢就話：『哦，唔好意思呀，媽咪呀，過嚟呢度簽名。』然後我行去簽名，然後畀下學期嘢我，再送個仔落去。我上番去問佢叫咩名，佢答我：『我係呢度校長呀！』」

她表示對於校長的態度非常不滿，令她重新考慮是否應該為囝囝轉校，「我將個仔送嚟呢個學校上面試班，個校長質素原來係咁？作為一個校長唔係應該素質好好呀咩？就算對住姐姐個態度都唔應該咁惡劣啦！我真係打咗個愕然，同埋我要深深再諗阿仔應唔應該再喺呢個面試班上堂囉，我覺得如果佢係呢間學校校長，佢係應該表現出嚟令家長順服或者安心令家長畀小朋友嚟你間學校上堂囉，佢係令我非常之失望！」雖然被無禮校長激到紮紮跳，不過EQ高的Zoey最後搞笑自嘲問：「唔知我今日呢個look係咪真係好似姐姐？」更搞網上投票，最終老公、細佬同一個好友都認同她似姐姐，認真搞笑。其實Zoey本身擁有1/4泰國血統，2006年參加節目《美女廚房》中的美少女廚神爭霸戰後，加入無綫電視成為藝員。

為免模糊焦點，Zoey事後再撰文說：「收到好多留言問我係邊一間面試班，我唔想開名因為唔想影響到其他小朋友，我只能講係九龍塘區好出名！另外大家唔好錯重點，我話我似姐姐係搞下gag，等大家開心下！令我嬲嬲嘅係，一個所謂校長（面試班都有校長？）佢對姐姐態度係呼呼喝喝（我對我姐姐都唔會咁啦），一個唔尊重人嘅人竟然做教育，仲係校長？！佢好意思講出口，我真心佩服！仲有一班覺得佢哋好神嘅家長，希望大家要了解清楚先好報名，唔好好似我咁，朋友話好就去，自己應該了解清楚先，學費都好貴嫁嘛！」



