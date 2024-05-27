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27/05/2024

舒淇出席活動遭日本女模森星批踭！森星捱轟社交平台關閉留言功能！品牌官網最後咁做

#活動 #品牌 #荷里活 #社交平台 #劉亦菲 #安妮夏菲維 #森星 #舒淇 #娛樂 #意大利 #影視娛樂
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　　金馬影后舒淇早前獲知名珠寶品牌邀請，擔任宣傳大使，並前往意大利出席活動。現場星光熠熠，同場還有荷里活影星安妮夏菲維（Anne Hathaway）、內地影星劉亦菲、印度女星Priyanka Chopra的和日本模特兒森星（Hikari Mori）。活動上，不斷有攝影師爭著為各位女星影相。在大合照期間，舒淇被日本代表森星批踭。不過舒淇淡定贏得網民掌聲。

 

 

　　日前，舒淇出席該珠寶品牌活動，連日來在IG開心地分享幾日行程的靚相，由開工化妝、到放工可以休息，都有帖出來與眾同樂。當日，完成工作後，舒淇十分雀躍，蹦蹦跳地走路，一邊行一邊撥弄飄逸長裙，心情大靚的她還寫道，「下班了～～ 這就是自己人視若無睹」。

 

 

　　舒淇面上一臉風騷，但留言話間帶骨，原來是當晚在活動上，她卻受到委屈。近日流出當晚活動片段，見到舒淇在當晚，與其他被邀請的女星在場讓傳媒拍照時，四人正在影相期間，片段內見到，舒淇不斷被森星公然批踭攝位，森星的鎖骨和膊頭好快就被擠走舒淇。被逼至退後了身位的舒淇，雙肩聳起，但始終出慣大活動，見過世面，在鏡頭前仍然樂樂大方地笑，但沒有因被壓迫而傾向身邊的劉亦菲。

 

 

　　在另一條片內，女星們站起來等候時，舒淇明顯已經被森星迫在最側，當大會高層站在中間影合照時，森星都未見刻意遷就，腳仍有如釘在地上，沒有踏開一步，只是微微讓高層夾硬擠在中間位。舒淇為表專業，仍然堅守自己位置，讓眾人排好位後，自己才施施然站上一級，與眾人平排而立。

 

 

　　事件揭發後即成網上熱話，好多網民留言鬧爆森星，亦衝去森星的社交平台留言，不敵滿天漫罵的森星最後都要關閉留言功能。而品牌知道事態嚴重，在官網發布照片時，亦刻意避開發布五人合照，而森星的單人照亦被消失，相信是大會對森星的懲罰。而這件事令不少網民勾起回憶，多年前台慶上，楊茜堯公然在鏡頭前撞向徐子珊，跟住立即跟對方說笑，二人立即互視而笑。

 

轉載自: 晴報

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