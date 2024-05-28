張致恒廣州登台大唱《死性不改》！男觀眾上台獻花親密咬耳仔！Steven被笑雯雯出言保護：點解唔畀條路佢行

張致恒（Steven）同太太雯雯誕下4子，經濟拮据，不時上載QR code公開借錢度日。Steven近日終於有工開，以巨星排場到廣州登台大唱《死性不改》。有網民覺得他生性搵錢養家，連雯雯都一反常態力撐老公；老公有收入，雯雯亦立即為小朋友尋找暑期班，未知是否已開始有錢還債，更有能力為小朋友打算將來。

雯雯早前才鬧爆Steven不思長進零貢獻，每日只識「食瞓屙」：「我使唔使賣身養埋你？」、「就嚟冇屋住，夠擔死同我講，我瞓多陣啫，每日冇貢獻，有飯咪食，有屎咪痾，每次個老婆都解決到，就乜都唔理。」Steven可能被老婆鬧醒，早前出post搵工的他終於有工開，到廣州一間酒吧登台。

只見Steven獲酒吧以巨星級排場歡迎，又放紙炮又有粉絲舉牌，脹爆不少的他一身牛仔look，開開心心在大布景版簽名，甚有昔日做明星時的風範。Steven一登場即介紹自己：「我是來自中國香港的Steven張致恒，大家好！」他獻唱BOYZ首本名曲《死性不改》及《LALA世界》，全場觀眾都舉起Steven應援牌；他亦非常開心又勁投入，一邊唱一邊又彈又跳，雖然歌藝麻麻，起碼成功炒熱全場氣氛。有男觀眾突然上台獻花，又哄埋Steven耳邊咬耳仔，異常地親密；雖然Steven有少少愕然，但都笑笑口接受，又擁抱答謝男觀眾，表現專業。

有網民見到Steven努力搵錢，留言亦難得手下留情：「人哋出來做嘢，唔好話佢了。小朋友好無辜，佢再唔做嘢食雪了」、「都留點口德吧，他也要賺錢養小朋友」、「人家都出來賺錢還要被罵，網友要求真高」、「肯做就好了，沒有甚麼可笑的」等等。雯雯眼見老公有錢帶回家，相信好安慰，平時日日鬧老公廢的她，見到有傳媒以「超霉藝人」形容Steven，立即「起晒鋼」，出IG Story出言保護老公：「比（畀）條路人行其實會唔會比逼死一個人更加有意義？」、「其實有工作搵下錢生活，又要比（被）你哋寫到咁，其實你哋內心係諗咩，係咪真係全家消失，你哋呢班人就最開心。」、「每日有工作，開始解決緊問題，唔通又要日日好高調放出嚟話你知」。

雯雯又讚揚Steven：「衰係佢衰，但佢仲肯堅持搵錢比（畀）屋企，點解唔比（畀）條路佢行，繼續笑繼續踏，你哋真係咁開心？之後我唔知，雖然係遲咗啲，但至少個仔生日，佢靠自己工作搵到錢，同到佢簡單慶祝，我已經覺得係好開始。」雯雯解釋：「我係成日發顛（癲），成日鬧成日踏（踩），當時佢的確係廢，但佢依家每日肯工作，仲肯生存，想重新開始，咁點解唔可以比（畀）佢行？人可以好脆弱，唔通真係要逼死？」

有網民私訊雯雯斥責她說話一時一樣，雯雯寸爆回應：「地球每日都轉緊，世界每日都變緊，人每日亦向前行緊。」早前，有癌症病人控訴雯雯借錢唔還，當時雯雯明言「未有鬆動錢」；現在老公有畀家用，只見她出po問「有冇小朋友暑期班推介」，可能已開始還清債務，更能為小朋友打算將來。