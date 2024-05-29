神耆小子 | 鄭則士哽咽感激發哥：佢係啟蒙我演戲嘅人！回憶當年棄高薪追演員夢得亡母支持

鄭則士（Kent哥）70年代已經入娛樂圈，縱橫電視、電影界多年，演技被受認同。近日，再次為無線拍劇集的《神耆小子》，洗去角色肥貓的影子，做一個有權勢的老闆，大受觀眾歡迎。早前接受電視台訪問時，細說入行經過，同時自爆演技啟蒙老師。

在節目《星光路上》，鄭則士接受潘盈慧訪問，透露入行 47 年，其實演藝夢始於他7歲的時候，他自嘲當時「貪慕虛榮」： 「我細個嗰時最紅嘅童星係馮寶寶，覺得佢嘅生活好得意，可以見到唔同嘅嘢，孕育咗自己想做演員。」結果鄭則士在1976 年參加《聲寶片場》比賽贏得冠軍，並因而憑一紙合約贏得入行機會。

當時，鄭則士任職珠寶首飾技工，因為加入娛樂圈做演員，由月薪 2,000元變得只有 400 元基本月薪收入，仍然膽粗粗一試，全因母親鼓勵，他說：「當時我同阿媽講呢個合約我做唔好，我以後唔發呢個（演藝）夢，阿媽話：『好呀，你 去試吓吖。』我好感謝佢嘅支持，改變咗我一生。而入行兩、三年後，好好彩搵嘅錢，已經遠超過以前收入。」

入行後，跟不同演員合作過，不少跟鄭則士曾同事的演員都會大讚是好拍檔。黃光亮曾跟鄭則士分別合作拍過電影《跛豪》和電視劇《火線下的江湖大佬》，黃光亮大讚對方是好對手，互相交換一個眼神已充滿默契，雙方合作休不會忌諱對方「搶戲」。

而鄭則士在這行多年，最感激老友周潤發，他在訪問內透露入行後因參加節目《Bang Bang 咁嘅聲》，與同是影帝的周潤發結緣，他說：「當時同發哥增進咗友誼，每一晚同佢傾 4、5 個鐘 頭，講演技、講劇本、講個拍法，係好幾年都係咁，我覺得我嘅成長喺當時發 生，耳濡目染咁慢慢吸收。」對發哥充滿感激之心的鄭則士哽咽說：「 我所得番嚟嘅嘢，真係要多謝發哥，佢係啟蒙我演戲嘅人，佢對我啟蒙咗之後，我做演 員呢條路，起碼可以負擔到家庭，所以佢對我嚟講係個大恩人。」

同時，鄭則士也希望能薪火相傳，拍攝《神耆小子》後，對後輩羅毓儀和冼靖峰讚口不絕。劇集來到結局篇，大海（鄭則士飾）被紅顏知己玫瑰（樊亦敏飾）和女兒有方（傅嘉莉飾）激到心臟病發入醫院，幸好最終無大礙。孫女金多多（羅毓儀飾）獨力難支，決定跟大海學做生意管理錢萬世集團。 多多一改平時可愛造型，以醒目行政 Look 上班化身職場女強人「金 總」。

羅毓儀在角色上180 度大轉變展，現反差面，絕對是演技大挑戰，都大讚她演繹得好，而且今晚即將跟冼靖峰有親嘴一幕，網民表示這是全劇最期待的一幕，心急想看到冼靖峰獻出熒幕初吻。