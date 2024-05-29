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29/05/2024

49歲佘詩曼小背心超滑零頸紋超級凍齡！收巨型生日蛋糕劇透新作《黃金時代》？

#家族榮耀之繼承者 #黎姿 #娛樂 #凍齡 #演員 #晴報文章 #佘詩曼 #影視娛樂
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Photo: 小紅書、微博、資料圖片、網上截圖

　　佘詩曼28日49歲生日，超級凍齡的阿佘在《家族榮耀之繼承者》臉上幾乎零細紋！不做懶女人的她得閒就去做gym，巧遇昔日《金枝慾孽》拍檔黎姿，兩位美人依然皮光肉滑，阿佘更穿上小背心，狀態好得驚人！

 

　　阿佘明年就要「入五」，不過她的外形體態跟2014年《使徒行者》釘姐時一模一樣，真正做到十年如一日。阿佘日前在健身室巧遇黎姿（現名馬黎珈而），阿佘留言：「喺gym room 野生捕獲一名靚女。 #兩個貪靚之人 #健身 #偶遇 #重用埋同一個PT #好正」原來她們跟隨同一位健身教練做gym，黎姿亦在阿佘的帖子下留言：「難怪你身材保持得這麼好，繼續加油！」

 

 

　　相中，阿佘難得性感，穿上運動小背心，輕露事業線，肌膚白裏透紅，顯老頸紋一條都冇，認真得天獨厚；至於52歲的黎姿同樣狀態驚人，一樣皮膚白滑令人羨慕。網民見爾淳小主和玉瑩小主Re-U都好興奮，又提起她們曾在《倚天屠龍記》合作，分別飾演周芷若和趙敏。其實阿佘和黎姿當年拍《金枝慾孽》，因黎姿揮低眾人贏得視后，而傳出兩女不和；不過阿佘曾解釋二人其實是朋友：「朋友！但因為天天拍戲，對白很多，也沒有必要去解釋，所以就一直（大家）都以為是不和。我們自己知道沒事，我們也是很低調的人，我們就不解釋了。」

 

 

　　而今日生日的阿佘上載蛋糕相，相中她手捧兩層大蛋糕，蛋糕上印上阿佘由選港姐、演《十月初五的月光》演祝君好，以至《新聞女王》的Man姐劇照，蛋糕上的立體公仔亦是阿佘今年初奪視后時的造型，相當有心思。

 

 

　　蛋糕生日牌寫上「《黃金時代》最佳女主角佘詩曼」，似乎劇透阿佘即將拍攝的新劇！事關早前TVB與優酷宣布一連串合作計劃，除了落實原班人馬演出的《新聞女王2》外，亦有一部名為《黃金時代》的電視劇，由樂易玲監製、文雋任編審，而編劇則為曾寫《正義迴廊》的譚廣源。《黃金時代》海報以香港霓虹燈招牌為主，看來故事以80、90年代的香港為背景。

 

轉載自: 晴報

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