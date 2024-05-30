東張西望 | 何伯直播開名鬧大仔借130萬唔還：我去信特首，法庭見！新何太助攻撥火

何伯和新何太向《東張西望》「舉報」何伯仔女不孝，被呃走450萬老本後，二人成為熱門人物。他們近日更在網上取暖，不時開直播與粉絲聊天。29日下午，二人又突然開直播，一邊食晏一邊與網民對話。緊貼二人動向的《東張》，除了派攝製隊追著採訪二人，甚至在自己的平台，直播他們平台的直播，直情將網絡成為「家事法庭」。

何伯和新何太一起在直播內出現，不過老人家唔餓得，就一邊食晏一邊對著鏡頭講嘢，新何太最雀躍，口裡咀嚼著東西都要說話，所以直播內不時傳來她吃東西的㗩㗩聲。期間新何太見到部分粉絲留言支持，有人追問平時煲湯心得，她立即心花怒放地笑說：「尾聲會分享煲湯心得。」

同時，不少網民追問新何太會為何伯再添丁，她不害羞回應願望再生小孩：「多謝你哋祝福，我都想三年抱兩，都有打算生B，如果有係天送嘅禮物，有就要，生一個就夠啦，再生一個就阿仔有伴，多個兄弟姊妹，可以有商有量。」

之後新何太就叫何伯食飽飽後可以講自己的委屈，還笑言：「你又唔係唱歌，唔使怕聲沙。」原來何伯一早有備而來，一早用紙寫低五子女們，以往跟自己的錢銀瓜葛，更開晒名直斥兩個兒子的不是。何伯越講越嬲，新何太不怕老伴會過份激動，沒有安撫之餘，反而不斷附和何伯，還指責何伯的仔女無良心。

何伯首先開名鬧大仔，踢爆大仔在水警總部任職員佐級，分別在香港和內地有「兩頭住家」，何伯說：「佢有頭家在中國內地，有頭家呢度，上面生了龍鳳胎，佢一直冇出現覆我。我前妻病重入院，由我一個負責照顧，16年我嘅前妻去世，之前十幾年都係我照顧。」

何伯續指大仔由16年開始，就分別多次向自己借錢，首先借60萬去買樓，隨後再借多次，合共約130多萬元：「最初一開口問我借錢，佢一手搭住我膊頭話『老竇，好多老竇都做唔到』，有錢過手就係老竇，之後我叫佢還錢，佢就唔覆我電話，而家睬你都傻，反骨忤逆，再唔還畀我，我去信特首，法庭見。」

接著又開名鬧二仔，同樣是指二仔向他攞錢，前後約問何伯拿過60幾萬：「當時佢問我借錢，我費事話我偏心，每個仔女畀咗5萬，嗰度我都用咗25萬。」而且何伯還大爆，一直為仔女著想：「佢哋個個，我都有幫佢哋買陰宅，個個都買咗，而家一下子想置我死地。」之後，他還表示新抱和孫，就算見到面，對著自己黑面亦不會打招呼。

何伯越講越激動，直斥：「呢班仔女，枉我帶佢哋嚟呢個世界，想我死，點解攞我錢。」當時新何太已經在旁不斷助攻撥火，她表示：「佢哋都冇諗你先，搵人又搵唔到」、「冇人性，冇天理」、「想逼死你囉」。

何伯對於網民批評他因為好賭錢，曾經未能還錢而被截手指，他激動地否認：「我以前係做裝修，呢隻手指係我做嘢嗰陣整親。」新何太又不斷搶講說話，不斷表示自己很照顧何伯，當時何伯患了新冠肺炎，亦有自己照顧他，還指自己屋企開診所，懂得按穴位救人，她就曾經為何伯按穴位救命。越講越委屈之下，何伯覺得網上不少黑粉抹黑自己，新何太繼續自說自話，何伯就忍無可忍喝何太：「你咪嘈啦…。」

何伯講到自己已經沒有錢，之前一直使用過世前妻遺留下來的錢，現時更係食住都靠新何太。新何太認叻：「全部嘢都由我支撐佢，二個月幾月都係窮光蛋。」之後，新何太就坦言，自己下星期會直播帶貨，還表明唔介意搵多啲錢養起老公。講咗一個鐘，新何太心滿意足，跟網民表示要「落鐘」講拜拜。不過臨「落鐘」前，就自爆昨晚煲的湯，用了榣柱、雞腳和豬骨，成煲湯充滿骨膠原，營養豐富。