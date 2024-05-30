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30/05/2024

《神耆小子》錢大海眾叛親離黑化！網友揭TVB一晚三套爭產劇：冇新意

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　　劇集《神耆小子》進入結局篇，錢大海（鄭則仕飾）與家人關係鬧翻導致心臟病發入院，無血緣關係的金多多（羅毓儀飾）以孫女的名義借機會埋身，主動加入「錢萬世」公司幫忙兼學做生意，未知是否另有目的。錢大海自覺年紀大，早前被綁架懷疑家人為爭產而謀財害命。雖然今次是喜劇亦估計是大團圓結局，不過心水清的網友驚覺原來TVB一晚三個劇集都跟爭產有關。

 

 

　　《神耆小子》進入最後一星期的劇情高潮，多多懷疑「黑化」趁錢大海生病兼與家人反目，借勢入主錢萬世公司，劇情預告中訪露錢大海將會再次面對身體問題，屆時多多就會成為公司話事人，大改革兼炒走公司的老臣子，連親生仔女錢繼來（曹永廉飾）及錢有方（傅嘉莉飾）都無計可施。多多一向稱呼錢大海為「阿公」，但其實一直跟錢大海都沒有血緣關係，相信是為了打贏錢繼來和錢有方繼承家產而現身。

 

 

　　有趣的是原來除了《神耆小子》外，其餘兩部黃金時間播出劇集，《愛回家之開心速遞》和《家族榮耀之繼承者》同樣都是爭家產的劇情，題材可謂撞到飛起。《愛回家之開心速遞》雖然已經播出七年時間，不過龍家爭產的風波都沒完沒了，大龍生（羅樂林飾）經常都厚此薄彼，令一眾仔仔女女不斷為爭產、為繼承權而互相傷害和整蠱，幸好是處境劇，沒有太多狗血劇情，大部分都是搞笑為主。

 

　　至於《家族榮耀之繼承者》開宗明義是爭產故事，特別是丘家仔女大兜亂，原來丘智斌（羅子溢飾）不止不是大媽戴綺婷（余安安飾），隨後將揭發原來他並不是丘守義（羅嘉良飾）的親生仔，而是邵家碧（張鳳妮飾）跟丘家前司機高成（吳岱融飾），而丘芷嵐（梁靖琪飾）一直明戀高浚（林峯飾），但後來才驚覺原來高浚是同父異母的哥哥，認真晴天霹靂，劇情夠晒狗血。三套劇集雖然演員班底不同，劇種都不一樣，不過就不約而同都是爭產的元素，事有湊巧，還是「收視密碼」的保證呢？因為剛剛TVB宣布新劇開拍《金式森林》，同樣是大家族的爭產故事，認真「巧合」。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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