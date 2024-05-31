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31/05/2024

鍾柔美韓國學舞兼旅行！韓服Look被讚靚過韓星？網民等睇「變心」保錡留言

#晴報文章 #歌手 #菊梓喬 #娛樂 #吳保錡 #鍾柔美 #影視娛樂
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Photo: IG

　　現年17歲、剛考完DSE的鍾柔美（Yumi）近日去韓國學舞兼旅行，並分享她穿韓服的絕美靚相。只見越大越靚的她勁有仙氣，連其頭號粉絲、最近轉冧菊梓喬的吳保錡都立即「上水」秒like！

 

　　Yumi考完DSE便即飛往韓國，她開心表示夢想成真，原來她去了當地的知名舞室「1 million」學舞。她上載學舞片，以及在當地街頭拍攝跳舞cover片，大跳女團BABYMONSTER的《SHEESH》。只見染了一頭金髮的她舞技大躍進，不少網民都讚她有條件做韓團練習生。

 

 

　　一直被指貌似鍾嘉欣的Yumi越大越靚女，她分享自己的韓服靚相，穿上粉紅韓服的她超有仙氣，獲網民一致大讚好靚女：「呢個韓妹靚到」、「估唔到佢著韓服幾好靚，靚過啲韓星」、「其實佢個樣都幾上得大場面，濃顏系啲五官夠哂有氣場」等等。

 

 

　　有網民搞笑道：「留名睇保錡」、「保錡留言未？」，保錡出名勁欣賞Yumi，不時對女方的IG靚相和跳舞片讚好。不過，本網報道最近保錡轉冧「前星夢一姐」菊梓喬，保錡將網絡注意力全放在Hana身上，花式留言狂讚女方，又疑似私下相約買糖水外賣；但曾經是Yumi忠粉的保錡，依然有留意Yumi的新動向，立即對Yumi的韓服look及學舞post派like，但沒有留言。

 

轉載自: 晴報

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