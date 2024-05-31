《東張西望》訪東頭邨垃圾屋！義工清理活捉42隻老鼠！廖倬竩嗅覺敏感頂硬上：懷疑有老鼠死屍味

一班「東張女神」，經常在《東張西望》內，採訪不少囤積雜物屋，遇過數量極多的曱甴、或體積超大的老鼠。黎寬怡就曾經試過穿晒保護衣入雜物屋，親眼見過體積大如貓的老鼠。而29日播出一集，就輪到廖倬竩（Ivy）上陣，採訪東頭邨一個住戶，屋企內堆滿雜物，屋內傳來臭味傳遍全層樓，而且目擊到屋內有多隻老鼠活躍地跑動。

廖倬竩主要訪問該層樓的鄰居之餘，亦曾經在雜物屋門口守候，等戶主在家中時，她就趁機會在門外跟對方交談一陣。當時女戶主不願跟廖倬竩多談，還說：「唔使關心我喇，唔係垃圾係雜物多，我有時買咗啲嘢返嚟。小姐，我自己會清理雜物，唔使你哋幫。」她承認因為老鼠在屋內會比較嘈，但不願透露自己有否在屋內睡覺。

由於影響全層其他戶主，鄰居曾多次向食環署或管理處投訴但冇效，有鄰居表示事件騷擾咗眾人約有5年，早2年有食環署到上址了解，當時得到回覆指對方的垃圾很乾淨。事件後來得到義工協助，有份做義工的江美儀亦跟大隊到場幫手游說入屋清理，最後戶主願意各人幫手清屋，義工事後表示，今次清理破記錄，足到了42隻老鼠。

廖倬竩在節目內，雖然不用入屋，但在門戶外聞到臭味，皺著眉謂：「一出（車立）有一陣臭味，明顯有尿味，懷疑有老鼠死屍味，同埋有腐爛食物味，好難聞，直頭想嘔。」曾經跟本網訪問時透露過嗅覺特別靈敏，靠嗅覺都能分辨到各種中藥，成為一名品鑑師的她，今次採訪聞到臭味，相信聞到的味比其他人更強烈。

當廖倬竩接受訪問談及今次採訪經歷時，她說：「我唔係好驚老鼠，但怕嗰啲臭味，因為我嘅嗅覺比較敏感。成個走廊確實係臭到不得了。我平時做節目都係好少戴口罩嘅，但今次係真係冇辦法，要戴番口罩。一上到樓層就聞到一股好強烈嘅尿味同埋腐爛味。不過過咗幾個鐘後，鼻就慢慢習慣咗冇咁辛苦。採訪嗰時，我都有請求關窗，因為外面嘅臭味會飄入屋。」咖啡可以中和味覺，她笑言下次做採訪可以帶備咖啡在身，方便使用。

今次，廖倬竩並不需要入屋做訪問，她勇敢地表示，自己絕對能嘗試入屋採訪，甚至願意幫手清理：「我覺得要用專業嘅態度去做採訪，犧牲少少自己嘅舒適感都係值得嘅。」而她還表示，最辛苦是攝影團隊，她到鄰居做訪問時，其實幾位同事要在走廊試圖捕捉老鼠嘅畫面，而大費氣力。