鄭嘉穎陳凱琳澳門放閃！全程含情脈脈望實老婆！對途人繼續Cool爆？

鄭嘉穎與陳凱琳2018年結婚以來經常放閃，但兩公婆已經久未同框，陳凱琳最近大多分享自己與三個兒子的日常，甚少見到鄭嘉穎蹤影。不過，兩夫婦29日終於在澳門被野生捕獲，鄭嘉穎全程含情脈脈望實陳凱琳，閃盲全場！

陳凱琳過往經常在社交網分享夫妻日常，不過自從2月一家五口去澳洲旅行過年後，陳凱琳一改平日作風，變得甚少分享與老公的甜蜜合照，只上載與三個囝囝的相處互動。最近陳凱琳上載自己性感照，才「間接」提及老公：「出門口嘅時候又爭啲俾人話啦不過都係少少性感啫⋯」早前母親節，陳凱琳亦罕有地只po一家舊相，跟以往必曬新一輯全家福不同。

早前，鄭嘉穎與陳凱琳終於公開現身，二人在澳門官也街疑似拍攝節目，只見他們十指緊扣行街，一個著外套一個露肩，體感溫度似乎相差好大。鄭嘉穎望住太太即笑容滿面，問陳凱琳是否肚餓，然後帶她吃牛雜。鄭嘉穎望實陳凱琳擘大口進食，眼神溫柔好有愛，擺明超寵太太，二人自帶粉紅泡泡的氛圍。不過有網民認為鄭嘉穎見到途人依然cool爆，皆因片中鄭嘉穎未知是否太熱，一邊行一邊皺眉，也沒有望遊客的鏡頭；相反陳凱琳全程笑笑口，更對網民鏡頭打招呼，網民留言：「她老公真是一點熱情也沒有 ，再打招呼還一直拉她走。」亦有人為他辯護說：「人家不笑又被說黑臉。真的好難。難道要一直傻笑，笑又可能被說。」

此外，網民大讚他們十分合襯，有人指鄭嘉穎是人生贏家：「老婆又漂亮又能生又能賺錢又能照顧家庭」，又指他跟老婆說話時，動作語氣似足《怒火街頭》的的「Law霸」。亦有疑似香港街坊留言爆私下兩公婆的相處情形：「他住在我家附近一天到晚帶著老婆溜小孩。」