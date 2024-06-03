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03/06/2024

甄妮暗斥新何太搞到香港天翻地覆！掟TVB《東張西望》雞蛋兼拒看助紂為虐

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Text: 娛樂組

　　《東張西望》報道何伯和新何太的事件餘溫未了，早前一集節目派出魏柏豪北上直擊何伯和新何太開直播，期間再次訪問兩位。何伯和新何太成為香港5月份的熱話人物，沒想到連遠在台灣生活的「樂壇風紀」甄妮姐姐都有留意，連日來都跟網友討論，早前更特別出Po不點名的方式暗斥新何太和節目組。

 

 

　　甄妮過去幾日都有跟網友互動談及香港幾單事件，當中包括李龍基、黃家駒墓碑被毀及何伯新何太，她留言說：「由破壞墓碑及基生和何氏三件駭人事件中，結果共通點：大紅大紫，街知巷聞，風生水起。應驗50年前老友一句話：管你讚還是彈，只要上頭條，有議論紛紛就好！」事隔一星期再次在Facebook專頁開新Post，並留言說：「甚麼貨色竟能把香港搞得天翻地覆！」雖然沒有開名，但甄妮姐姐都曾經批評過李龍基和未婚妻王青霞的事，今次明顯衝著何伯和新何太而來，她在留言續說：「開年至今天，己有二例，都是大陸女子，香港老男人，皆成功上位，大紅大紫。恐怕己（已）有一堆女人排隊，效法來港發財，香港真是個超級福地！I Love Hong Kong！沒天良鬧事的人，上位全都賺得樂陶陶，有良心的香港人卻仍然是剩得苦哈哈，社會現象扭曲的嚇人。」

 

 

　　甄妮幾乎跟住電視節奏睇節目，每逢睇到何伯和新何太的更新，她都有所評論，「還有人賞賜給二何太甚麼人養甚麼鳥，世風日下 ！沒救了！」、「脫離親子關係，斷絕往來，對這種爛長輩只是剛剛好而已！」、「搖頭、搖頭、再搖頭，敗壞風氣下流到無底線了！」、「還有人要與他們照相打卡，太變態了！助長歪風」、「老男曝露親兒公僕個資+穩私+毀謗=犯衆憎亦犯國法，爛女罪狀教唆+主使+同謀+污衊+行騙+擾亂治安=罪加一等。此等劣人，青山都不收，赤柱監獄留好位置了。」、「不得不佩服二何太有遠大志向，朝50億前進，衝喔…」、「青山仲有冇位？留給那何伯倆公婆住住。青山話：唔收」、「想減肥，一定要在吃前看看咸（何）伯倆的嘴照，你放心馬上吐有排冇胃口。」、「看著月結單抄下年月日及銀碼，絕對是爛女所為，她寫小抄教唆蠢老頭照讀，不計後果。若不讀，威脅今晚就不給5次」、「New何太嗆道：我的偉大成就，都要謝謝各位的白癡行為！請繼續不要停！謝謝謝謝」、「一包包配好的湯料滿街都有得賣，加自選配料放入慢煲煮，下班回家就有的飲，笨蛋都會！不用學！」、「姐問我：大陸女性都是這樣的嗎？我不知該怎麼回答！唔怪啲知香港女嫁唔出！我翹著屁屁給妳打打」

 

　　甄妮姐姐點名鬧爆TVB及《東張西望》，更揚言要向新何太和《東張》掟雞蛋，內容見圖：

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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