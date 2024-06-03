鄭俊弘何雁詩兒子患天使綜合症！罕見遺傳病產檢沒發現！Fred：一個多月才平復心情

40歲的歌手鄭俊弘（Fred）及31歲的歌手何雁詩2020年結婚拉埋天窗，婚後兩年造人成功，2022年6月誕下囝囝鄭讚廷（Asher）。Fred和何雁詩過往都曾經透露孩子疑似有發展遲緩的情況，兩公婆接受《健康‧旦》訪問，首次證實囝囝患有「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。

Fred及何雁詩近日獲邀出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目，首次公開分享他們的囝囝Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）的心路歷程。何雁詩表示，在懷孕期間，他們都有定期進行各項產前健檢，但報告並未有發現任何潛在的問題。然而，隨著兒子的成長，他們發現兒子的發展進度明顯比其他同齡孩子慢。鄭俊弘坦言，起初他們以為只是需要多一點時間和耐心，直到兒子1歲半時，經過專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。出席節目的兒童體智及行為發展學專科林蕙芬醫生表示，「「天使綜合症」是一種罕見的遺傳性疾病，發病率約為1萬至2萬人中的1人。這種疾病會嚴重影響患者的學習能力、語言能力、自主活動能力、出現手腳痙攣和進食困難等徵狀。「「天使綜合症」是由十五條染色體的 UBE3A 基因缺失或基因表達異常引起。據香港天使綜合症基金會資料，本地約有 60 名確診患者，但可能仍有更多未被發現的隱藏患者。

Fred坦言，當囝囝確診時，他一時間難以接受，抱箸兒子時，甚至質疑自己，認為是自己的責任導致了孩子的痛苦，需時一個多月才逐步平復心情。值得慶幸的是，和妻子的想法是一致的，面對這個艱難的處境，他們決定共同努力，積極採取行動，主動接觸了不同相關團體，努力了解更多有關「天使綜合症」的資訊。接著，他們也主動與同症患者家庭取得聯繫，尋求交流和扶持，更獲得了雙方家人的理解和支持，這讓他們倍感鼓舞。

何雁詩表示，在未有孩子之前，她曾有過對未來的期待和憧憬，比如親子活動等。當然，現在兒子在發展上與同齡孩子還有差距，與先前的期望有所出入。何強調，父母對孩子的期望畢竟是主觀的設定，只要自己調整心態，清楚了解自己孩子的實際情況和需求，為他規劃合適的生活方式。也坦言作為父母，當得知兒子患上「天使綜合症」時，最擔心兒子將來在他們年老時，可如何自處。所以現更要努力工作，為將來作好準備，成為他的後盾。

患有天使綜合症的患者擁有一個特質，總是掛著燦爛的笑容。何表示即使遇到再小的事情，兒子也會開懷大笑，讓人感受到他純真快樂的模樣。看到他這麼單純快樂的樣子，也逐漸學會欣賞生命的美好，更有力量去面對未來的挑戰。而兒子也可能遺傳了父母對音樂的興趣，常常能在家中鋼琴彈鍵，何雁詩及鄭俊弘更會在家中開迷你音樂會，每當聽到歌聲和結他聲時，兒子表現出驚人的興趣和專注力。林醫生指多方面感官體驗，如按摩、接觸不同物質等都可以幫助刺激患者腦部發展。在採訪中，主持人鄭丹瑞向鄭俊弘和何雁詩提出了是否考慮再生小孩的問題。對此，Fred表示，他們確實有這個想法。曾經接觸過其他「天使綜合症」患者的家庭，有些家庭選擇再生一個子女，從他們的經驗中了解到，即使生活會有不同程度的挑戰，仍然能夠逐步恢復到接近日常生活的狀態，並維持良好的家庭平衡。

面對這個罕見的遺傳病，鄭俊弘和何雁詩選擇以正面樂觀的態度面對，希望通過分享自己的故事，能夠喚起公眾更多對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持。他們正聯同香港天使綜合症基金會籌備一場慈善演唱會，期望不僅能夠為患者及其家庭提供協助，也能提高大眾對這罕見遺傳病的認知和一特殊群體的同理心。有關慈善演唱會的詳情，將會稍後公布。