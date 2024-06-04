楊千嬅《芷珊約您》大爆2019年網暴風波感受！「落難」半年冇朋友因為這原因？人生低谷不願向親人訴說內心：係我仔救醒我

黎芷珊主持的《芷珊約您》2日播出最新一集，由楊千嬅擔任嘉賓。千嬅貫徹喊包本色，整集不時以紙巾抹淚，一番剖白更令與她相識多年的好友芷珊深感內疚！

節目中，黎芷珊飛到上海直擊千嬅的巡迴演唱會，公演當日，向來有畏高症的千嬅乘搭三層樓高的空中吊台出場，芷珊早於綵排時已率先體驗這個霸氣式出場，不禁高呼「天后唔易做」。千嬅克服畏高，全靠陪兒子Torres滑雪、坐吊車，並笑稱自從兒子出世後，再沒有「用楊千嬅個腦諗嘢」，只以丁太和Torres媽咪身份思考：「呢個世界冇天后，只有母后。」巡唱圓滿結束後，芷珊與千嬅到手工藝工作坊邊做手作，邊進行超deep內心對話。

千嬅重提2019年因疫情及網絡風暴而陷入人生低谷，「烈女」性格令她不願向丈夫和兒子訴說內心世界。千嬅自言當時曾醉心下廚，以為有效治療自己，卻被老公丁子高驚覺越來越不尋常：「丁生發現我整咗五日意粉，咕嚕肉都炸咗四次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，成日扮冇事，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」直至有天，Torres發現千嬅流淚，問媽媽為何不開心，令千嬅當頭棒喝：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實嘅佢知，人係可以唔開心，人係可以失敗，人係可以被人批評。過程先係最寶貴，我個仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會我個仔，『畀機會』三個字好寶貴。」當時，即使年紀小小的Torres背負輿論壓力，仍會勇敢捍衛媽媽，見到陌生人舉機拍千嬅時，他會衝上前阻止對方。千嬅反而從兒子身上學會了很多，她不禁感觸落淚：「佢咁細個，係初心，令我觀照自己嘅初心，喺我人生最低落最困難，就係我仔救醒我。」

芷珊問到現階段的千嬅是否快樂，經歷風浪後的她領悟箇中真諦，再度拋下金句：「以前嘅唔快樂，係要令自己更快樂。」至於十年後有何鋪排，她直言若從「楊千嬅」出發，會繼續做live演唱會，指演唱會不僅是音樂，而是分享人生；若從媽媽及太太角度，希望將生活專注放在家人身上：「我想陪伴個仔成長，慢慢老去。」千嬅向芷珊分享一個小秘密，原來她偷偷背著丁生，買了數支Torres出世年份的香檳收藏，由於不能讓丁生知道，她將香檳寄存在朋友家，又自爆不是第一次：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」

節目尾段，芷珊分享與千嬅訪談後的感受，指千嬅在他們朋友圈是個堅強女子，從來沒有呻過辛苦或不開心，因此2019年千嬅身陷網暴風波時，一眾好友當時認為不打擾是最好的支持；但芷珊聽到千嬅的直情剖白，令她十分內疚：「原來有大半年，真係一個人都冇搵佢（千嬅），聽落覺得好內疚，如果早啲畀支持同佢傾下偈，可能佢冇咁難過。」