張栢芝神隱多時傳懷第四胎突蒲頭！斥前經理人惡意中傷！余毓興開心：終於可以進行一場對峙

張栢芝自從去年8月突然在社交平台「消失」大半個月，一直都沒有更新，令一向追蹤栢芝的粉絲們都大感奇怪，非常擔心偶像的情況，後來工作室發表聲明，指栢芝身體抱恙緊急停工，被逼取消8月所有公開工作安排。直至今年2月栢芝被揭再次「神隱」，消息更傳出她懷有第四胎。

張栢芝對上一次更新微博是12月27日的「年度總結Vlog」，而更新小紅書則是今年1月13日，就算5月24日是她的44歲生日，但都沒有分享任何照片和影片，「消失」好一段時間。不過近日她的經理人余毓興推出自己唱作的新歌《以犬之名》，內容令人猜測茅頭是指向張栢芝。而余毓興受訪時，亦向傳媒力數張栢芝不是。

《以犬之名》部分歌詞內容節錄：

還是我道行不夠

明知你演技一流

黑歷史比書還厚

以犬之名為誓太牛

誰比你臉皮厚

說謊不眨眼眸

連狗都會害羞 緊皺著眉頭

搖頭又擺尾去扮乖 再反咬一口

你說你就是一條狗

以狗的忠誠為由

你哭倒在我腳下乞求不放手

已一無所有等我去解救

你說你就是一條狗

一條忠心不二的狗

你會賴在我身邊不走 趕也不走

我竟相信了你的醜陋

張栢芝出道至今26年，先後曾與朱永龍、向太陳嵐及余毓興三位經理人合作，余毓興近日推出新歌，即時令人聯想到他跟張栢芝決裂的關係，余毓興接受傳媒訪問時，提到有關歌詞的意思，他坦言歌名「犬」一字藏了一段故事。他透露2011年決定幫張栢芝度過難關，雖然當下認為是正確的行為，但現在回想卻令他感到失望、愚昧。余毓興稱當時「有人」不惜自喻是一頭忠誠的狗，以便贏得他的同情和信任，令他心軟並在三日之內畀4,000萬簽約定金，以救助「那人」。

訪問中，余毓興對於與張栢芝合作的經歷形容是「感到失望、憤慨」，並以「過河拆橋，忘恩負義」形容張栢芝為人，他表示如果有朋友在難關之中出手幫助，理應感恩，可是張栢芝卻反其道而行。言談間，余毓興透露「燈神」蕭若元一早講過張栢芝為人反骨，預言他日兩人勢必對簿公堂，結果真的被「批中」。

「神隱」多時的張栢芝終於不忍發聲，她透過「張栢芝工作室」終於發聲明回應，斥余毓興發表的言論均為虛假，嚴重不實，惡意中傷，不論是歌曲及採訪內容皆對張栢芝構成惡劣影響。張栢芝的聲明有四點，原文如下：

一、由2011年開始，張栢芝女士的唯一經理人是香港新亞洲娛樂聯盟集團有限公司（下稱：新亞洲公司）。新亞洲公司於2013年8月21日被香港法院頒令清盤，余毓興此前自行退出新亞洲公司。有關的訴訟正在香港法院進行中。

二、2014年7月14日，余毓興偽造公章以張栢芝女士經紀人名義擅自对對外簽約，張栢芝女士已針對該涉嫌違法之行為發出律師函。

三、此次余毓興的行為已嚴重侵犯張栢芝女士的名譽權。本工作室以及張栢芝女士已委托律師事務所全權處理，並將針對小紅書賬號「余生相伴」（小紅書號：26561532834）的涉嫌侵權行為進行起訴，要求該賬號的注册主體承擔公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。

四、本工作室正告相關主體（包括但不限於：網絡用户、自媒體、媒體等）立即删撒並停止傳播包含詆毀、誹謗内容的涉嫌侵權歌曲、言論，誠望相關網絡平台亦應積極履行網絡平台監管義務，及時屏蔽、删撤相關涉嫌侵權内容，以避免損害後果進一步擴大。如相關主體怠於删撤或繼續傳播涉嫌侵權内容，本工作室以及張栢芝女士將進一步採取訴訟維權措施，堅決維護張栢芝女士合法權益。

事後，余毓興在小紅書「余生相伴」再分享一條影片，他表示期待已久終於收到張栢芝工作室的聲明，他預告會在同一帳號發表自己的回應。余毓興表示：「我此刻非常開心，終於可以跟張栢芝小姐面對面進行一場對峙。」