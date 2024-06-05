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05/06/2024

方力申佛山演唱會女友現身蒙面伴舞？台上放閃向Maple派心唱歌：為何固執到只愛你一人！

#佛山 #方力申 #演唱會 #歌手 #影視娛樂
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　　方力申（小方）去年公開認愛圈外女友葉萱（Maple）後，沐浴愛河的小方猶如重拾初戀，一提女朋友即讚口不絕。小方日前在佛山開騷，一向低調的Maple難得現身支持，更疑似為男友伴舞；而小方更高調在台上向女友憑歌寄意，看來已認定Maple為終身伴侶。

 

　　小方在佛山舉行首次內地個人演唱會，不少內地粉絲拍片放上網，小方大唱多首經典歌，又找來劉浩龍任嘉賓；原來當晚葉萱亦入場睇騷，被不少粉絲野生捕獲。有女友支持，小方全晚心情靚爆，他唱到《只愛一個人》時，向台下女友的方向大派心心，冧爆唱出「為何固執到只愛你一人」，公然在台上放閃。此外，小方唱《月全蝕》時，一位蒙面的高䠷長髮女為小方伴舞，有指該女生正是Maple。

 

 

　　有現場粉絲笑指小方全晚表現「冧滋滋」：「太Sweet了吧！成晚對住女朋友扭嚟扭去。」而Maple當晚亦成為粉絲的捕獲對象，只見觀眾的照片中，Maple與女友人有講有笑，她手中一直玩著男友的人型應援牌，被旁人拍照也完全冇黑面。不少觀眾大讚Maple真人相當靚女：「女友真人也太美了，臉小膚白又瘦又高。」有粉絲表示Maple座位附近全是小方的親朋，而方爸爸、方媽媽也在場。騷後，小方拉大隊食宵夜慶功，而Maple亦緊隨左右，坐在小方隔籬，確定女主人地位。

 

 

　　小方去年認愛Maple，不但陪伴女友面對韓國邪教官司，他公開大讚女友對樸素簡單，對物質無要求，拍拖去茶記飲奶茶已好開心，去旅行也不會亂花男友錢；二人又有共同興趣，喜歡睇畫展及參觀博物館。

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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