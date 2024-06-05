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05/06/2024

薛凱琪古裝美人造型上央視！長頸缺點曝露被網民指：以為佢拍緊《聊齋》

#歌手 #娛樂 #晴報文章 #凍齡 #薛凱琪 #影視娛樂
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Photo: 網上截圖、IG、微博

　　現年42歲的薛凱琪（Fiona）近年專注在內地發展，凍齡的她少女味十年如一日，不過懷疑靚相過份使用濾鏡，眼睛變得更大，嘴唇更豐厚，網民都覺得Fiona真人已經夠靚女，根本不用P圖。日前她演出央視節目，激罕以古裝美人造型上陣，令久違的長頸重現人前！

 

　　Fiona最近演出央視大型文博探索節目《國家寶藏》第四季，與苑瓊丹、樊少皇齊齊化身「國寶守護人」，帶觀眾走進香港康樂及文化事務署，探索珍藏的國寶。

 

 

　　Fiona以前是個「鬼妹仔」，就讀國際學校的她不懂寫及看中文，2005年拍《學警雄心》時要依賴拼音讀劇本；不過近年移居北京，Fiona的中文突飛猛進，不但說得一口流利普通話，在《國家寶藏》中更化身古典美女，普通話和粵語互相轉換，唸誦《詩經》之美。

 

 

　　Fiona戴上古裝假髮，舉止優雅，加上鵝蛋形小臉和精緻五官，樣貌十分適合演古裝美女；不過造型卻凸顯她的長頸特色，頸部看來異常地長，有點詭異感覺。網民和觀眾都錯重點：「條頸以為電腦特技」、「以為佢拍緊《聊齋》」、「長頸鹿果然名不虛傳」、「我覺得佢冇變過喎，條頸」等。其實，Fiona當年為拍《學警雄心》剪了一頭超短髮，不但顏值跌watt，更暴露頸長缺點，因而被網民起花名「長頸鹿」，網上更出現大批改圖，自此Fiona再無剪過短髮。

 

 

轉載自: 晴報

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