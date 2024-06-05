《愛回家》池子孝被調去哈爾濱？今次「離家」是暫別定永別？阮政峰回應：聽公司安排

《愛回家之開心速遞》早前出現「離巢潮」，蘇韻姿、鄭世豪及譚坤倫先後宣布離巢，所以他們在劇中分別所演出的角色，熊心如、細龍生及CPU都無奈地要消失。《愛回家》其中一個「暗號」是調去「哈爾濱」，意思是該角色將會「消失」一段時間或者永久消失，好安排劇情繼續發展，前晚劇情再出現一個角色被調去哈爾濱，令不少網友大感驚訝。

昨晚一集《愛回家》，根叔（劉丹飾）意外發現徒弟池子孝（阮政峰飾）早前留下一筆現金，拜託根叔可以代他好好照顧女友Liza（姜麗文飾），對白中，根叔表示池子孝正被調到哈爾濱工作，需時三個月時間，而熊樹仁（單立文飾）指原來新威蓮閣在哈爾濱開分店，派出阿孝做「開荒牛」，已經在哈爾濱兩個月時間。

其實池子孝在劇中的發展絕對是一波三折，起初他跟池美麗（鍾凱琪飾）及池富（王俊棠飾）這個「愛生事」家庭，阿孝面對經常失禮人前的嚴父和妹妹，經常鬧出不少笑話。不過隨著王俊棠在內地定居，加上鍾凱琪的出鏡率都越來越少，令阿孝的戲份相對減少。阿孝的感情線雖然不少，不過次次都只是「冇米粥」，加上對手一個又一個離開，令他發揮有限，後來阿孝做大龍生保鑣的位置又被湯遠（楊明飾）搶走，侷住轉到餐飲部成為送水輝（許家傑飾）的左右手。

幸好的是阿孝有段跟Liza的感情線，觀眾對他們都相當受落，不過姜麗文同樣是大忙人，除了《愛回家》之外，還有其他正劇和音樂工作，昨日一集難得姜麗文重現，更一人分飾兩角Liza及Meli，幾乎鬧出出軌的質疑，後來才知道誤會一場。其實阮政峰正忙於拍攝新劇《武林》，由於他本身識得功夫，亦是《功夫新星》節目出身，所以今次絕對合適，而他都沒有浪費這段「離家」的時間，不斷拍攝有關魔術、配音等等的有趣IG Reels影片放上網，阮政峰接受本網電話訪問，對於今次「離家」是暫別還是永別？他表示：「我係聽公司安排工作嘅，所以我都唔清楚是否暫別《愛回家》。」