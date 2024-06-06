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06/06/2024

林盛斌見16歲大女亭亭玉立感擔心！被二女冷淡回應Hurt到公開對話！網民發現WhatsApp截圖女兒名字有古怪？

#演員 #林盛斌 #結婚 #娛樂 #黃乙頤 #楊潮凱
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　　林盛斌（Bob）出名勤力，做藝人之餘亦兼顧好多工作，當主持又做娛樂公司老闆。多勞多得除了自己的收入養活一家大家族。他與太太黃乙頤恩愛亦收鑊豐富，太太為他生了三女兒和孻仔，仔女都開始慢慢長大，林盛斌先要開始面對三位千金開始轉變做少女。

 

　　日前，林盛斌在IG分享了大女林霏兒的合照，大女轉眼步入青春期，已經甚有少女味道，照片上她顯得亭亭玉立，還擺出一個羞澀表情。當時他寫道，「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……。」

 

 

　　至於二女林熹兒，樂天又搞笑，而且小小年紀好貼心，亦遺傳了爸爸林盛斌搞笑基因，說話靈巧又搞笑。林盛斌不止一次在訪問透露過，二女愛用說話整蠱他。他在IG公開了與二女WhatsApp對話內容，大概是林熹兒問爸爸星期日是否回家，當他問囡囡是否掛住自己時，得到答案並非超溫馨，一句「唔係呀」拒絕承認掛住。

 

 

　　林盛斌惟有出了一個自己無奈樣子的貼圖，然後他分享感受，「各位爸爸媽媽，溫馨提示下你哋，當你啲小朋友仲係好小朋友嘅時候，係一日不見如隔三秋咁，好sweet嘅。當佢哋再大個啲，真係唔好有太多幻想………呢個係二家姐，成日玩嘢嗰個！」

 

 

　　不少朋友如陳曉樺、楊潮凱都大讚互動可愛搞笑，楊潮凱就覺得口技一流是學爸爸。隨後，黃乙頤留言幫囡囡，「佢只係本色出演，冷面笑匠一名。」林盛斌就回覆，「學埋你啲嘢。」

 

 

　　在林盛斌的對話截圖上，填寫女兒名字是Haye Lam（Daughter），有網民就好奇他為何要刻意寫著Daughter來提醒自己，有人反問，「佢會唔會都save 你做 Bob（father）？」

 

轉載自: 晴報

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