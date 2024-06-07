  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

07/06/2024

胡渭康率領《中年好聲音2》歌手開慈善演唱會！黃劍文、劉威煌、鄭梓浩都有份？顏米羔做攝影師影海報

#攝影師 #歌手 #歌曲 #演唱會 #胡渭康 #香港文化中心 #導演 #TVB #文娛藝術 #劉威煌 #娛樂 #晴報文章 #顏米羔 #黃劍 #慈善基金 #韋綺姍 #文中年好聲音 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　自四月中一連兩場「中年好聲音 2 隆重登場慈善演唱會」叫好叫座後，當中四位《中2》生包括顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩均希望在下一次演出中能有新突破，適逢有份參予「隆重登場慈善演唱會」的胡渭康也經常和他們見面，分享做義工的經驗，在大家多次開會集思廣益下，四位《中2》生、胡渭康，聯同好聲音導師韋綺姍，以及兩位樂壇好友文佩玲及涂家堯，在「韻律動力基金有限公司」支持下，將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院，舉行「音樂 • 人生  我們都是唱這歌慈善演唱會」，這也是顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩首度在文化中心大劇院有這麽大型的演出。

 

　　為配合文化中心這個極具代表性的香港文化地標，他們和創作團隊商討今次慈善演唱會不單止要娛樂性豐富，也要透過演唱會的歌單編排，和大家分享香港是我們的家這個概念，屆時大家可以欣賞到他們用歌聲為公益出一分力外，他們也會以歌曲告訴大家香港如何成長的故事。

 

 

　　「韻律動力基金有限公司愛心呈獻」之「音樂 • 人生  我們都是唱這歌慈善演唱會」，將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院隆重舉行，票價分別 $880、$580、$380 和 $250 四種，並訂於 6 月 6 日在城市售票網公開發售。為了精益求精，主辦單位更特別情商中環 IFC 國金軒借出場地拍攝演唱會海報。本身是一名攝影師兼導演的顏米羔今次兼顧埋海報拍攝的工作，表面上大家盡顯典雅高貴的一面，不過鏡頭後的他忙過不停，先是安排好拍攝的角度，再逐一調較大家的姿勢和表情，最後他才入鏡拍攝。消息推出後，不少粉絲們都對今次演唱會充滿期待。

 

 

「韻律動力基金有限公司愛心呈獻」之「音樂 • 人生  我們都是唱這歌慈善演唱會」

日期：2024年6月28及29日

時間：晚上7時30分

地點：香港文化中心大劇院

演出歌手：顏米羔、黃劍文、劉威煌、鄭梓浩、胡渭康、韋綺姍、文佩玲、涂家堯

客席演出：Johnny Yim、陳璧沁

工程顧問：陳雋騫

票價：$880、$580、$380 和 $250

公開售票日期： 2024年6月6日

集票網站：城市售票網

支持機構：恒基兆業地產集團、TVB Music Group 、義務工作發展局、梅艷芳四海一心慈善基金、紫荊雜誌社、鳳凰衛視香港台、維特健靈、香港中華媒氣有限公司、永利行國際集團

 

轉載自: 晴報

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#攝影師 #歌手 #歌曲 #演唱會 #胡渭康 #香港文化中心 #導演 #TVB #文娛藝術 #劉威煌 #娛樂 #晴報文章 #顏米羔 #黃劍 #慈善基金 #韋綺姍 #文中年好聲音 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk