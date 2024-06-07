胡渭康率領《中年好聲音2》歌手開慈善演唱會！黃劍文、劉威煌、鄭梓浩都有份？顏米羔做攝影師影海報

自四月中一連兩場「中年好聲音 2 隆重登場慈善演唱會」叫好叫座後，當中四位《中2》生包括顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩均希望在下一次演出中能有新突破，適逢有份參予「隆重登場慈善演唱會」的胡渭康也經常和他們見面，分享做義工的經驗，在大家多次開會集思廣益下，四位《中2》生、胡渭康，聯同好聲音導師韋綺姍，以及兩位樂壇好友文佩玲及涂家堯，在「韻律動力基金有限公司」支持下，將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院，舉行「音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」，這也是顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩首度在文化中心大劇院有這麽大型的演出。

為配合文化中心這個極具代表性的香港文化地標，他們和創作團隊商討今次慈善演唱會不單止要娛樂性豐富，也要透過演唱會的歌單編排，和大家分享香港是我們的家這個概念，屆時大家可以欣賞到他們用歌聲為公益出一分力外，他們也會以歌曲告訴大家香港如何成長的故事。

「韻律動力基金有限公司愛心呈獻」之「音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」，將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院隆重舉行，票價分別 $880、$580、$380 和 $250 四種，並訂於 6 月 6 日在城市售票網公開發售。為了精益求精，主辦單位更特別情商中環 IFC 國金軒借出場地拍攝演唱會海報。本身是一名攝影師兼導演的顏米羔今次兼顧埋海報拍攝的工作，表面上大家盡顯典雅高貴的一面，不過鏡頭後的他忙過不停，先是安排好拍攝的角度，再逐一調較大家的姿勢和表情，最後他才入鏡拍攝。消息推出後，不少粉絲們都對今次演唱會充滿期待。

「韻律動力基金有限公司愛心呈獻」之「音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會」

日期：2024年6月28及29日

時間：晚上7時30分

地點：香港文化中心大劇院

演出歌手：顏米羔、黃劍文、劉威煌、鄭梓浩、胡渭康、韋綺姍、文佩玲、涂家堯

客席演出：Johnny Yim、陳璧沁

工程顧問：陳雋騫

票價：$880、$580、$380 和 $250

公開售票日期： 2024年6月6日

集票網站：城市售票網

支持機構：恒基兆業地產集團、TVB Music Group 、義務工作發展局、梅艷芳四海一心慈善基金、紫荊雜誌社、鳳凰衛視香港台、維特健靈、香港中華媒氣有限公司、永利行國際集團