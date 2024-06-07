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07/06/2024

《愛回家》加入新血阿Joe與樊亦敏演母子！和大小姐爭繼承權？身分揭盅原來係呢位《聲夢傳奇》歌手

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Text: 娛樂組

　　《愛回家之開心速遞》隱藏足足七年時間的三房兒子龍舟（阿Joe）終於出現，除了較早前他以「神秘人」身分為「三太」媽媽樊亦敏慶祝生日之外，昨日TVB發放明天《愛回家》宣傳活動的詳情，其中「驚喜」見到有一名非固定班底的演員名字，相信正是觀眾期待已久的阿Joe，他的真身竟然是幾乎「零」演戲經驗的男歌手！

 

　　樊亦敏（Amy）上月53歲生日，當時正為《愛回家之開心速遞》開工的她獲得劇組上下為她準備三個生日蛋糕慶祝，大合照中，驚見一位「神秘人」，同樣是古裝扮相，但Amy就刻意用圖案遮住容貌，相信該人正是傳說中的阿Joe。她留言說：「多謝風風同阿姐，瑞偉哥，大小姐，神秘人，台前幕後的各位！好有愛的《愛回家》！」為免保持神秘，Amy為阿Joe遮住面，只見雙手皮膚較白，高度比陳浚霆矮少少，身形都幾橫，其中一張照片中，他更做出偶像式的心心手勢。由於半點貼士都滴水不漏，大家都完全估不到是誰，雖然好多網友估係丁子朗，連維基百科阿Joe角色都填上丁子朗的名字，不過Amy慶生當日丁子朗並不在香港，他在IG交代自己正在穿州過省工作，而他亦已經為新劇《香港探秘地圖》試造型，相信會投入正劇的拍攝。

 

 

　　Amy較早前曾回應本網查詢時已經大賣關子說：「哈哈哈，唔講得，阿Joe將會出現，係拍緊嘅，不過真係唔講得！」加上劇情中，龍家長子龍力士因激嬲爸爸被調去哈爾濱，實情是飾演龍力士的鄭世豪已經離巢TVB，大小姐（林淑敏飾）暫時少一個爭權的對象，特別是細佬龍力王（李偉健飾）及風少龍璟風（陳浚霆飾）一向不在乎家業繼承的事，龍家爭繼承權的風波似乎要留待阿Joe出現才能夠繼續。

 

 

　　直至昨日，TVB向傳媒發放明天《愛回家》的宣傳通告，演員名單中驚見一位從未在《愛回家》宣傳出現過的名字，就是何晉樂。據知，何晉樂正是飾演阿Joe的演員，早前已經加入劇組拍攝，不過一直保持神秘，而他的戲份下星期將會推出，所以劇組安排他明天正式公布他的身分。現年27歲的何晉樂2020年參加TVB舉辦的《聲夢傳奇》而入行，成為歌手後推出過一首歌曲《無證騎士》，過去亦都有不少表演的機會。至於劇集方面，何晉樂只參與過《青春本我》和客串《飛行日誌》兩劇，演戲經驗未算豐富，不過有《愛回家》的大家庭，相信很快就可以融入和好好表現。

 

　　有趣的是何晉樂和阿Joe一樣在英國讀書回流香港發展，連背景都似，可惜的是一直飾演阿Joe女友的蔡玉皎（王子涵飾）已經離巢TVB，兩人未有機會發展感情線，就已經「分手」，認真陰公豬！

 

 

轉載自: 晴報

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