  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

11/06/2024

MIRROR成員Tiger文青妹妹曝光！氣質似一女歌手？MIRROR家屬多靚女！「小如豬」、Jer家姐有份

#娛樂 #晴報文章 #邱傲然 #呂爵安 #柳應廷 #歌手 #MIRROR #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

男團MIRROR的「忙內（年紀最小成員）」邱傲然（Tiger），年僅24歲卻藏著老靈魂，思想成熟。原來Tiger的20歲胞妹亦是靚人一名，「小虎妹」不但充滿文青氣息，而且甚有音樂才華。

 

　　Tiger的妹妹名叫Kelly，其實早在2022年Tiger的生日展上已經「曝光」。展覽上展出多張Tiger由細到大的生活照，其中一張穿校服的Tiger與一名美少女親密合影，少女更挨在Tiger膊頭上，成為全場焦點，但原來是兩兄妹合照。

 

 

　　越大越靚的Kelly現已變成文青美少女，皮膚白晳的她眼大大，樣貌有幾分似新晉歌手Nancy Kwai（歸綽嶢）。留有長長直髮的Kelly早前亦為哥哥的服裝品牌Dezert任模特兒，示範一系列春夏女裝。私下打扮清純斯文的她，以型格妝容影model相一樣carry得到，上鏡又有星味。而Kelly本身亦好有才華，擔任鋼琴手的她唱歌一樣好聽，她最近翻唱雲浩影歌曲《慢性分手》及王菲的《約定》，歌聲甜美，有網民讚她可以直接出道！

 

 

　　從Kelly的社交網中，可見兄妹感情要好。在Kelly 18歲生日時，Tiger親自為妹妹影靚相，而Kelly亦有捧場MIRROR演唱會，大讚哥哥：「你係台上攞住支吉他真係最有型！」此外，Kelly已名花有主，與靚仔男友感情要好，而且男友是泰拳教練，獲獎無數，正宗睇得又打得。

 

 

 

 

　　MIRROR成員的屋企人中不乏靚女，除了Kelly，呂爵安（Edan）胞妹小如豬和柳應廷（Jer）胞姊同樣省鏡。正讀港大牙醫系的小如豬跟Edan猶如餅印，清減不少的她靚女輪廓出晒嚟，IG更擁有逾11.6萬粉絲，人氣不輸哥哥。而Jer家姐則是氣質美女，今年初出嫁的她，婚照更是仙氣十足靚爆鏡。

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #邱傲然 #呂爵安 #柳應廷 #歌手 #MIRROR #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk