MIRROR成員Tiger文青妹妹曝光！氣質似一女歌手？MIRROR家屬多靚女！「小如豬」、Jer家姐有份

男團MIRROR的「忙內（年紀最小成員）」邱傲然（Tiger），年僅24歲卻藏著老靈魂，思想成熟。原來Tiger的20歲胞妹亦是靚人一名，「小虎妹」不但充滿文青氣息，而且甚有音樂才華。

Tiger的妹妹名叫Kelly，其實早在2022年Tiger的生日展上已經「曝光」。展覽上展出多張Tiger由細到大的生活照，其中一張穿校服的Tiger與一名美少女親密合影，少女更挨在Tiger膊頭上，成為全場焦點，但原來是兩兄妹合照。

越大越靚的Kelly現已變成文青美少女，皮膚白晳的她眼大大，樣貌有幾分似新晉歌手Nancy Kwai（歸綽嶢）。留有長長直髮的Kelly早前亦為哥哥的服裝品牌Dezert任模特兒，示範一系列春夏女裝。私下打扮清純斯文的她，以型格妝容影model相一樣carry得到，上鏡又有星味。而Kelly本身亦好有才華，擔任鋼琴手的她唱歌一樣好聽，她最近翻唱雲浩影歌曲《慢性分手》及王菲的《約定》，歌聲甜美，有網民讚她可以直接出道！

從Kelly的社交網中，可見兄妹感情要好。在Kelly 18歲生日時，Tiger親自為妹妹影靚相，而Kelly亦有捧場MIRROR演唱會，大讚哥哥：「你係台上攞住支吉他真係最有型！」此外，Kelly已名花有主，與靚仔男友感情要好，而且男友是泰拳教練，獲獎無數，正宗睇得又打得。

MIRROR成員的屋企人中不乏靚女，除了Kelly，呂爵安（Edan）胞妹小如豬和柳應廷（Jer）胞姊同樣省鏡。正讀港大牙醫系的小如豬跟Edan猶如餅印，清減不少的她靚女輪廓出晒嚟，IG更擁有逾11.6萬粉絲，人氣不輸哥哥。而Jer家姐則是氣質美女，今年初出嫁的她，婚照更是仙氣十足靚爆鏡。