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11/06/2024

愛回家 | 樊亦敏回應跟何寶生吳京緋聞！因身體狀況難生育致分手：唔覺得冇伴侶係遺憾

#娛樂 #晴報文章 #電視劇 #結婚 #拍拖 #TVB #劉家輝 #樊亦敏 #開心速遞 #演員 #影視娛樂
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　　樊亦敏近日接受商台節目《星光背後》訪問，她憑處境劇《愛回家之開心速遞》的「三太」一角入屋，更首奪「最受歡迎電視女角色」。她憶述91年參選港姐奪「最上鏡小姐」後入行，因面對患上免疫系統病，導致甩髮及嚴重過敏的長期困擾。原來，健康問題除了影響樊亦敏的事業，更導致她多段感情無法開花結果。

 

 

　　樊亦敏20歲選港姐前，約16歲已拍下經典檸檬茶廣告，後來赴日本留學於暑假期間參選港姐，她坦言沒想過入行做明星，只是應母親的要求參選，「因為我細個自閉，唔識同人講野，阿媽思想比較前衛，想我學習同人相處。」對於賽前獲封大熱，最終只摘「最上鏡小姐」，三甲不入敗給郭藹明、周嘉玲及蔡少芬，她說，「攞到最上鏡之前我諗過係冠軍㗎！入到三甲當然好，入唔到都冇辦法，當年參選港姐令我眼界大開，又可以跟郭富城、黎明去瑞士拍外景。」

 

 

　　對於外間指參選港姐會有不少富商追求，樊亦敏當選後亦曾被指與已故羅性富商交往，她回應時說：「參選港姐會接觸較多廣告商，而這些廣告商，大多是經濟地位比較好，因為我未婚，啲人見到我成日同呢啲人食飯，就會有緋聞嫌疑，都唔可以怪人。但你話富商，坦白講，我識好多人經濟能力都唔錯，但都係朋友，你見我到而家都好努力工作！」

 

　　從TVB到內地發展，樊亦敏先後傳過同吳京及何寶生拍拖，節目中，她直認過往戀情包括圈中人，「我的確有同圈中人拍過拖，都係正常男女互有愛意，都會正常計劃是否組織家庭。」原來樊亦敏這些圈中戀情，最終無緣開花結果，某程度上也與其自身健康問題有關，「先唔好講對方係邊個或者嚟自邊個圈，兩個人在一起係一門學問，再加上我識到的另一半都好奇怪，都有共通點，不是家中的獨子，就是屋企長子。響我果代，社會風氣認為佢地要負責傳宗接代。但由於我身體唔好，生小朋友會有問題，甚至係非常之難做到，亦因我身體狀況難生小朋友，畀唔到對方想要嘅嘢，我會諗，佢係咪會有其他選擇呢。始終結婚唔止兩個人，係兩個家族嘅事。」

 

 

　　談及對戀愛的體悟，現時單身的樊亦敏表示十分隨緣，比起感情關係，她直言更重視自己對社會的貢獻，「唔覺得冇伴侶係遺憾，反而可惜自己冇足夠時間同資源為社會做多啲嘢。」事實上，她的俠義事蹟亦導致過不少緋聞，事緣早年樊亦敏仗義為意外中風癱瘓的劉家輝追討逾百萬財產，事件曝光後，亦曾被外間揣猜二人關係，對此樊亦敏說：「最初啲人以為我一定同師傅有啲嘢，你先會走去幫佢，好難怪人，有啲人真係會咁諗嘢。而家事實證明，我唔一定係師傅邊個先會幫佢，成為呢件事嘅焦點係意外，純粹有一大班朋友幫手，當中有律師、醫生，只有我一個係圈中人，就變成焦點，成件事我唔敢居功。」

 



　

轉載自: 晴報

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