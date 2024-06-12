葉子楣58歲生日Party扮神奇女俠！曬「導彈」上圍無縮水！息影30年保持好身材纖腰只有21吋

90年代性感icon葉子楣息影多年，快將58歲生日的她，日前廣邀60位圈中好友出席生日派對，她更cosplay神奇女俠現身，重現闊別觀眾多時的元祖級導彈身材！

去年起頻頻現身的葉子楣，早前為《獎門人感謝祭終極篇》任嘉賓，與新一代咪神郭珮文同場，成功掀起話題！以往有「波霸」之稱的葉子楣，息影30年依然保持驕人身材，上圍無縮水之餘，纖腰更只有21吋，視覺效果好驚人。

快將58歲生日的葉子楣舉行大型生日派對，資深傳媒人汪曼玲分享多張派對照片，只見大班圈中人出席，包括羅蘭、尹光、陳欣健、黃百鳴、黃錦燊、崔建邦、李思捷、關寶慧、鄧英敏、文雋、陳友、黃玉郎、吳君如媽媽及兒子吳君祥、古天樂媽媽李綺雯以及佘詩曼媽媽等，相當熱鬧。

葉子楣特地戴長曲假髮，穿上神奇女俠衫，將驕人上圍重現眼前，真正30年不變！心情high爆的她彈結他夾band高歌，而羅蘭姐亦難得開金口唱兩首歌祝賀壽星女，令葉子楣高興不已。文雋送上葉子楣多年前登上封面的台灣《時報周刊》雜誌作生日禮物，相當有紀念價值。

葉子楣當年憑三點不露的演出活躍娛樂圈，1992年認識醫生呂錫照後，為愛退隱30年，直至2018年呂醫生不幸心臟病發離世，痛失至愛的葉子楣靠運動走出陰霾，keep住身材的她亦有意復出過戲癮，不過她坦言已厭倦性感，不想再重複演出性感角色。



