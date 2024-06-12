林明禎弟弟結婚！女神榮升二姑奶著貼身性感長裙！凍齡林媽媽貼身旗袍超搶Fo

大馬女神林明禎日前榮升「二姑奶」，見證三弟大寶娶老婆，明禎飲弟婦茶感動到眼濕濕！明禎穿上超貼身性感長裙，與貼身旗袍look的林媽媽站在一起，兩母女的美貌加上不科學身材，比一對新人更搶鏡！

現年34歲的明禎向來索爆，連媽咪及家姐林詩枝都是美女，三母女都勁吸睛。明禎在IG出post分享三弟的婚禮，她寫道：「人生能有多少次喜極而泣呢？大寶弟好幸運，文馨謝謝妳願意嫁給大寶弟，成為我們一輩子的家人，以後有我們罩著妳，愛妳！疼妳！從小抱在懷裡把屎把尿的大寶弟，真的長大了。」

影片中，三弟和弟婦向明禎敬茶，明禎感動到邊喊邊飲，三人忍不住相擁，足見好感情。穿上綠色吊帶貼身裙的明禎，大曬豐滿上圍及22吋腰，她為媽媽化妝時忙得轉來轉去，全方位展現超不科學美好身段，令網民都錯重點，金睛火眼望實明禎！

林媽媽亦是網民另一焦點，穿上開胸貼身旗袍，身形曼妙修長不輸女兒明禎，完全不似四孩之母；外表超凍齡的林媽媽飲新抱茶時甜笑變腰果眼，竟然甚有少女味，堪稱「最美奶奶」，她與明禎餅印兩母女艷壓全場，搶鏡過一對新人，網民大讚：「哇！媽媽也好美，強大的基因耶」、「天啊，媽媽超年輕，身材辣辣」、「媽媽很美耶，原來是遺傳媽媽」、「媽媽是一模一樣的喔」等等。



