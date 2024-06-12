陳奕迅打網球中暑暈倒撞爆下巴！Eason腮骨骨裂縫30多針！宣布重慶演唱會延期至2025年

陳奕迅（Eason）近年都忙於為「 Fear and Dreams世界巡迴演唱會」在內地做巡迴演出，不過身體麻麻的Eason似乎巡唱都頻頻出現多災多難的情況，5月初腰痛舊患發作，在武漢站演出時痛哭落淚，唯有取消跳舞環節加唱慢歌補數，而5月底他又因失聲情況嚴重，開騷前宣布取消兼鞠躬道歉。直至昨日，Eason再次宣布原來14號起舉行的重慶站都因身體問題而需要延期。

Eason原定於2024年6月14-16日、21-23日於重慶舉行六場 Fear and Dreams世界巡迴演唱會，昨日公布因香港打波期間中暑暈倒後受傷，需要延期。據Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，Eason前日下午於室外打網球，前日天氣非常晧熱，打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後Eason立即被送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息三星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公佈。

問到Eason目前情況， Lisa 表示，大家不用擔心，他是情況穩定，留院接受治理當中，專科醫生為他縫合傷口後，表示情況非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部份癒合。

至於Eason的心情，Lisa直言，「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」





