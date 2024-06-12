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12/06/2024

《東張西望》黎寬怡原來早已封盤？貓仔女神靠攝影師男友操刀影靚相

#娛樂 #綜藝節目 #演員 #黎寬怡 #拍拖 #香港小姐 #晴報文章 #TVB #電視台 #東張西望 #影視娛樂
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　　《東張西望》幾位外景女主持，在採訪時醒目又勇敢，獲得電視觀眾和網友們一致讚賞，加上幾位女主持樣靚身材正，亦成為節目內容以外，大家討論的焦點。「貓仔」黎寬怡早前獲安排追訪濕疹女中醫，被觀眾鬧爆衣著不合適，她都有在IG回應事件，表現得落落大方。

 

 

　　貓仔雖然採訪時經常出現如驚弓之鳥的反應，又不時鏡頭前落淚，不過對幕後工作相當有熱誠，現年29歲的她早前參與《香港小姐再競選》，當時再報上三圍數字時，竟然驚覺入行五年間，上圍竟然升4吋，相當誇張。貓仔過往代表《東張西望》出席TVB大型頒獎禮或台慶活動，都谷到盡示人，相當博命，難怪成為不少網友心目中的女神。

 

 

　　不過原來貓仔早已經「封盤」，IG所見有一名交往多年感情非常穩定的男朋友Anthony，而且由於Anthony任職專業攝影師，加上貓仔擁有模特兒的1.71米高挑身形，所以好多女神靚女相都是由男友親自操刀，認真Sweet！不過未知是否女神人氣上升，兩人的感情都轉趨低調，對上一次「放閃」Post已經是去年「520」的日子，貓仔分享男友為她拍攝的照片，並留言說：「wǒ ài nǐ 我愛您！別怪貓貓肉麻⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ 愛在心裡，也得表明出來(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
祝各位寶寶們 520快樂！同時 別忘了週末愉快啊！」

 

 

　　2020年，男友Anthony分享兩人在山頂錫錫的照片，並留言說：「唔好意思，有點曬請準備好太陽眼鏡。多謝依隻似狗的貓陪我走過四年的日子，並不是甚麼紀念日只是想曬下命，多謝你不離不棄，多謝你一齊陪我經歷暗淡啲病毒日子，多謝你陪我上山我會陪你下海的，多謝你迎著太陽踏上和我的路雖然我好鐘意太陽，#95搭8系列上山請帶走垃圾珍惜大自然」

 

 

 

轉載自: 晴報

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