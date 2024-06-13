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13/06/2024

直播靈接觸｜鄧浩光激瘦現身！自爆凌晨拍劇有靈體圍觀！最後出意外手筋全斷：係咪搵替死鬼？

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　　九十年代男神、已超過20年未有現身TVB節目的鄧浩光和「泰國通」Roger（胡慧冲）昨晚獲邀出席梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的節目《直播靈接觸》，62歲的鄧浩光身形比以往清瘦不少惹來網友關注，亦有網友讚他有型有款，靚仔樣依然，他首次公開一次靈異經歷，聽起上來令人毛骨悚然。

 

　　思浩透露與鄧浩光相識時，當時對方的手受傷，鄧浩光首度在節目開腔談及此事，他說：「呢件事一直擺喺心入面，1989年嗰陣，我喺友台第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」鄧浩光指事前多次排練都十分順利，他說：「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人？我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我被架車撞到，撞爆咗車頭玻璃，（展示手部傷疤）隻手斷晒筋，而家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番，之後嗰個工作人員嚟咗探我，佢話記唔記得嗰日講過見到好多人，而家就知道唔係啦，佢話會唔會係搵替死鬼呢？」

 

 

　　鄧浩光與「泰國通」Roger老友鬼鬼，兩人曾到泰國桂河大橋拍攝節目，該處在二戰時期死了十萬多人，兩人在當地齊齊遇上靈異事件，鄧浩光說：「做幕前通常一個人一間房，幕後就Share Room，嗰日唔知點解唔夠房要Share房，之後酒店經理話其實有間房，但睇吓我會唔會住，我諗瞓一晚咩房都得，原來間房係老闆個媽媽長住嘅，入到去覺得幾陰森，有一部好古怪嘅衣車，同埋啲擺設都比較怪，我話唔緊要啦一晚就照住，我瞓嗰陣Feel到張床係Un下 Un下，我同自己講攰得滯有幻覺啫，但係最奇怪，第二日準備Check Out預備開工時，Feel到張床係濕嘅，床冚被鋪都係唔乾嘅，之後喺衣櫃攞衫着，啲衫都係濕晒未乾咁樣！」Roger則說：「嗰時好興着迷彩，撞到個Crew，佢話你啲Friend到咗， 話成班迷彩軍隊喺外面步操，當時以為佢講笑，但諗吓呢度係桂河大橋，撞到都唔出奇！」

 

 

　　節目尾聲，Roger 再爆一件親身經歷的靈異事件，他說某年和鄧浩光去到尼泊爾尋找「活女神」拍攝節目，當時的製片安排了他拍攝拜神舞，所有舞者都戴着面具跳舞，Roger被其中一個平平無奇的面具深深吸引着，着晒迷的 Roger更不理鄧浩光的勸阻堅持買下該面具，他說：「第一係好想買，第二尼泊爾我未必再去，睇完隻舞覺得好好睇，好想擁有（面具）。」沒想到回到香港便出事，Roger 說：「我嗰時住喺香港，晚上聽到撳門鐘聲，樓下有看更，阿媽又唔會三更半夜嚟搵我，之後當無嘢照瞓，第二朝我真係覺得有人撳鐘，出到廳見擺（面具）個位有個人影！」心知不妙的Roger後來趁着出Trip泰國拍攝，急急將面具送到寺廟處理，他呼籲大家：「喺外國見到同神佛有關嘅東西，唔好亂請唔好亂買，否則易請難送！」

 

　　鄧浩光加入娛樂圈前是香港游泳運動員，有「飛魚王子」之稱，之後他先後進入無綫、亞視發展，於2005年離開幕前，及後轉投和興白花油藥廠任職業務拓展經理，更跟「白花油王子」顏福偉傳出緋聞。鄧浩光在2014年為「活絡油」拍攝一輯爆肌廣告相，當時50多歲的他十分健碩，炫耀八塊腹肌！鄧浩光現已退休，與妻子及女兒環遊世界，周遊列國，生活非常寫意。

 

　　梁思浩在IG留言說：「節目嘅成功，除咗觀眾嘅支持，網民嘅支持，粉絲嘅支持，重點係我好多朋友都會支持上嚟做我嘉賓。今晚真係要多謝，已經20年冇出現TVB，第一代嘅飛魚王子，亦都係90年代嘅男神#鄧浩光 上嚟我嘅直播靈接觸做我嘉賓，重點係佢係天主教徒，我約佢，佢一口應承，衷心感激。佢電視節目直播話會復出拍電視劇，有幕後同事馬上打電話俾我，另一位要多謝嘅就係#胡慧冲 專程喺泰國飛返嚟做我嘉賓，超級有誠意，仲要帶咗好多珍貴嘅相片，思浩衷心多謝大家對我嘅支持！今晚直播節目又破紀錄啦！」

 

 

 

轉載自: 晴報

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