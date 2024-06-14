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14/06/2024

顏國樑昨設靈遺孀與梁思浩哭成淚人！好友黃良昇大讚顏國樑好堅強：知佢好辛苦、好痛

#晴報文章 #顏國樑 #癌症 #名人隕歿 #化療 #演員 #娛樂 #TVB #影視娛樂
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　　資深藝人顏國樑前年自揭患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶失去低音，接受化療及免疫治療後，情況轉趨穩定，可惜5月25日晚因肺炎引致呼吸困難而離世，終年71歲。好友鄧英敏翌日代發表死訊，「我們痛心地宣布，顏國樑師傅已經離開了我們。永遠懷念你對影視界的貢獻，為我們留下過美好的回憶，衷心感謝你！」家人為顏國樑昨日低調設靈。

 

 

　　TVB娛樂新聞台到靈堂採訪，顏國樑太太霍潔貞為亡夫設靈，喪禮以佛教形式舉行，靈堂橫匾寫上「往生淨土」四字，而圈中好友都有送上花圈致哀，當中包括薛家燕、關禮傑、翁靜晶、王書麒及許秋怡等等。顏國樑的遺孀霍潔貞披麻在現場打點一切，神情哀傷，好友兼Blue Jeans成員黃良昇及梁思浩都有到場致哀，思浩主動上前向霍潔貞送上擁抱慰問，沒想到最終兩人齊齊哭成淚人。

 

 

　　黃良昇跟顏國樑夫婦向來是好朋友，黃良昇接受訪問時形容顏太：「喊到收唔到聲」他續言：「顏國樑好鍾意笑，個人好開心，成日講笑話未講完就自己先笑，好過癮！估唔到有呢個煎熬，病係個個都唔想，但我感覺到佢好堅強。」他表示顏國樑患病後期因聲帶變異成為女人聲，令他大感不習慣，但仍然繼續開玩笑，「我知佢好辛苦、好痛，但佢仍然繼續同我講笑。人生好無常，個個都要經歷，但佢畀我感覺好堅強，呢幾年唔係簡單。（佢遺願？）我知佢好鍾意音樂，佢成日同我講最遺憾係唔識彈結他，其實佢識識哋，有一日帶埋結他去教佢，但佢好辛苦，因為手冇力，結他拎都拎唔起，但我盡量拎畀佢，等佢減下壓，我知佢彈唔到，但算盡一點綿力囉！」

 

　　今年4月底顏國樑帶同闊別熒幕30年的太太霍潔貞罕有現身接受梁思浩節目《直播靈接觸》訪問，講述年初走過鬼門關一事時，更感激太太為他成功續命，離開15日昏迷的狀態甦醒，當日節目直播時，顏國樑精神奕奕，沒想到不足一個月時間就撒手人寰，圈中好友們都大感惋惜。




 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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