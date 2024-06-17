佘詩曼與好姊妹旅行曬若隱若現泳衣照！文頌嫻未能同行：邊個咁夠膽取代我？

佘詩曼主演的劇集《家族榮耀之繼承者》正在熱播中，劇中她飾演的皓兒為了重返丘氏不擇手段，甚至出賣好朋友Linda（王敏奕飾）。不過現實生活中，佘詩曼相當重視友情，近日她趁工作空檔，特別率領一班「七魔女」的好姊妹們一齊去旅行散心，更拍有趣影片分享她們的泳裝。

佘詩曼由香港小姐選美開始，入行已經27年，跟不少演員及工作人員合作過，一向重視友情的她跟湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、梁靖琪、鍾麗淇、周家蔚組成「七魔女」閨密團，每次大時大節或者有成員生日都會一齊開派對慶祝。隨住幾位好姊妹都由少女變成媽媽，能夠約齊人的機會越來越少，早前佘詩曼分享短片，原來她們組團去旅行，成班姊妹仲一齊拍片，阿佘穿上短牛仔褲跑步跨過鏡頭，再帶姊妹們一齊跨步由機場的背景，一轉眼就變成黃昏的泳灘，不過佢留言話「MISSINGONE」，原來鏡頭前的七人並不是「七魔女」，文頌嫻留言說：「好正喎！但係邊個咁大膽取代文女個位置？」原來文頌嫻今次未能同行，由另一友人頂上。

影片見背景似乎她們去到東南亞國家享受陽光與海灘，而泳裝片段刻意背光處理，七位女士的泳裝都只能若隱若現，睇得不太清楚，不過就見到阿佘穿上白色比堅尼泳衣，而梁靖琪、鍾麗淇等等都穿上三點式泳衣，未知怕醜還是天氣有點涼，她們都不約而同穿上外套，完美展現度假風的感覺。而佘詩曼都有分享泳衣自拍照，不過就保守只露到膊頭位，她繼續堅持曬自己的黃金左臉，並留言說：「好久沒游泳了～是時候放鬆一下了～ 」