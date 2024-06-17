林子超拍片開箱600萬港島樓！全屋花34萬裝修！網民擔心2大設計易發生家居意外

TVB藝人林子超去年底榮升業主，以600萬元成功上車，購入港島東400呎2房單位自住。最近林子超拍片開箱新屋，不過身形細粒的他，家中竟然有2大整蠱自己的設計，令部分網民擔心有家居危機，特地留言提醒！

林子超拍攝新居room tour片，剛入伙的他心情超興奮，透露全屋裝修共花費34萬。他介紹家中角落，只見全屋最貴的是白色真皮梳化，原價35000元，他取得七折後以約25000元入手。

至於廳中的餐桌、長椅及餐椅則是淘寶出品，三樣加埋只要4500人民幣，較香港便宜得多，天花燈飾也是「淘回來」。熱愛時裝的林子超勁多靚袋靚鞋，飯桌旁佔整幅牆的收納櫃，一邊放名牌袋，一邊放靚鞋，排列整齊，更有不少厚底鞋。

兩間房一間作睡房，一間作衣帽間。身形細粒的林子超，睡房竟有超不方便「哈比人」的設計，睡床異常地高，跟林子超的腰部相約，他即席示範「跳高」上床，又笑言拎電話可能會碌落床！全因他貪心想要更多收納空間，所以使用油壓床；他又買靚床褥，床褥本身已跟他的手臂長度一樣厚，加上床架，令睡床變得超高。

林子超介紹浴室時，又有一個「歧視哈比人」的設計。原來他非常堅持設置浴缸，但奈何浴缸造得太高，以至他沖完涼要大步「跨出去」；為免跌倒發生家居意外，他特地買了一個台楷放在浴缸外，方便離開。

不少網民大讚林子超新居夠光猛，設計舒服簡約，沒有多餘的設置，又靚又實用。但有網民擔心睡房及浴室的「高人限定」設計，容易發生家居意外：「用浴缸要小心，因為真係容易出意外呀」、「小心洗手間櫈濕滑」、「張床咁高落床嗰時小心啲，一陣差錯腳碌咗落地」、「床和浴缸都太高，真係要改改，有時意外真係小心唔到」等，林子超亦感激網民關心：「再改…就遲遲搬唔到入去了，唯有自己小心啲。」亦有人提醒穿牛仔褲、深色衫會容易染污白色皮梳化，提議他可鋪梳化墊。