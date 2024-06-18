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18/06/2024

無人之境 | 周國賢離婚後不敢闖情關：好多恐懼！周家怡單身多年曾愛得盲目：嗰個人放屁都香

#娛樂 #佛教 #離婚 #愛情 #演員 #周家怡 #周國賢 #ViuTV #創傷後遺症 #麥可怡 #影視娛樂
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　　周家怡和周國賢這對「雙周孖寶」，大家同年紀，都是44歲，於愛情路上同樣是迂迴曲折，波折重重，一個單身10年有多、一個做失婚男，二人都怕亂闖情關，認為戀愛都要終身學習。

 

　　周家怡和周國賢在ViuTV即將播出的新劇《無人之境》中，飾演夫妻。二人表面恩愛，但內心各自對對方有不滿，積累太多而感情早就有裂痕，但並沒有表達出來，關係藏著無數暗湧。一次老公無意間發現老婆不為人知的秘密，二人把心底不滿一次過大爆發。

 

 

　　現實生活中，周家怡和周國賢在愛情路上都波折重重，前者仍未找到真命天子，單身10年有逾。至於周國賢原本有幸福家庭，是圈中罕有早婚男藝人，他於日本留學時跟韓籍前妻一見鍾情，他22歲決定結婚，先後育有3名兒女。不過當年為免增加太太壓力，夫妻二人甚少高開放閃。不過，卻離婚收場，於2022年演唱會上，周國賢向觀眾哭訴已離婚，18年半有多的婚姻告吹。

 

 

　　二人為劇集宣傳做訪問，坦言感情和婚姻的課題，都是要終身學習。周國賢認同地謂：「我覺得拍拖、愛情係終身學習冇打爆機…差不多搞掂就有個更勁問題，真係關關難過，關關都要過。」周家怡亦認同兩個人能夠走在一起並不容易，一切都要講緣份。

 

 

　　周家怡信奉佛教，經常做義工兼學習宗教的道理，她自言以往每次拍拖都先以感覺、好感行先，覺得感情都是有關前世今生的事：「我以前拍拖係出事，乜都係以有好感行先，鍾意嗰個人就一齊，但發現嗰種愛，係karma（業力）嘅愛，係愛撞個頭埋去。即係嗰個人，就算放篤屁都香，好似盲咗，但其實由有好感，之後不停說服係愛嗰個人，慢慢以為可以磨合，但其實係錯。到而家我都糾結中，再拍拖嘅話，唔係講好感先，要相處舒服開心先一齊？呢樣我都真係唔知。」

 

 

　　周國賢在旁講述自己的睇法，覺得情侶間並沒有絕對的天作之合，就算雙方步伐不一致，要互相協調。若只是其中一方作出更多遷就，慢慢地一對情侶關係付出和收鑊不平衡時，時間長久下去，當大家習慣失衡後，好自然產生不健康的關係。

 

 

　　而每一次很投入戀愛，「為仔死為仔亡」的周家怡，搞不清戀愛策略，她表示：「拍拖應該可以無所不談，拍到一段時間，若果覺得對方識到第二個，為咗尊重佢，你開心就走啦，呢種未必係真愛。好難拿捏，如果太遷就對方，變咗好似奴隸去serve 佢。」周國賢同樣地，拍拖時不會跟情人透露不滿，但忍到某個點會終極大爆炸，笑言自己會立即變「Drama Queen」。

 

 

　　2022年自爆離婚的周國賢，三女兒都跟母親一起生活，單身後分別跟女助手和麥可怡傳緋聞，但他自言不敢隨便再闖情關，他擰擰頭說：「唔好喇，要搞掂自己先，內心好似有個黑洞咁，未搞掂。跟據新心靈學，代表我由成長中，父母關係問題，會影響我內心。就算未開始一段關係，我都要搞掂內在小孩先，就算有個match自己都搞唔掂，我未知自己有乜事，好多恐懼，所以都係專注寫歌尋找答案先。」周家怡覺得對方有創傷後遺症，一直未有好好處理。

 

 

　　一對情侶合不來要分手，但講分手都要有勇氣。周家怡覺得很多人都會不捨，但她支持感情都要「斷捨離」：「兩個人一齊太耐，大家之間有太多牽連，好多嘢互相拉扯住，要散係好難。但其實雙方唔開心，分開係最好方法…好多嘢要學識面對。有時朋友離婚、分手我會恭喜佢，因為長期唔開心，不如斬斷佢，始終沉完船會上得番嚟。」講易做難，周家怡以往分手，都不一定可以這麼灑脫：「我以前分手好癲，試過分手後成日喊，見親朋友都喊，都唔知係有抑鬱，後來朋友見到都厭惡，一盒紙巾車埋嚟叫我收聲。」所以二人都覺得惟有不斷學習，闖關等有一日成功升Level。

 

轉載自: 晴報

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