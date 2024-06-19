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19/06/2024

梁思浩《直播靈接觸》爆男星演濟公觸犯禁忌！常近女色致人氣急跌！邊兩個香港藝人最大嫌疑？

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　　由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，17日播放新一集，節目一開始，思浩便興奮宣布公司為順應民意，決定添食多十集，Jojo即開心說：「可以袋多十集人工！」昨晚一集請來粵劇界大前輩、有「萬能泰斗」美譽的阮兆輝（輝哥）擔任嘉賓，分享粵劇界風俗及靈異事件。

 

　　輝哥表示，的確有女性不能坐神箱的習俗：「就算男人做花旦都唔坐得，同埋坐咗上去唔可以踢腳。」坊間流傳盂蘭節留一行空櫈給「朋友仔」，輝哥澄清：「第一行係畀鄉紳父老坐嘅。」他指確有神功戲的存在：「神功戲畀酬神嘅，神保祐咗你一年，我哋咪做套戲畀佢睇咯，呢啲叫人神共樂。仲有一個原因就係積聚番個鄉情，有啲觀眾真係好遠咁由外國返番嚟。」

 

 

　　輝哥表示，演神明確實有不少禁忌，以關公為例，除了齋戒沐浴及禁止近女色三日外，更多數會於妝容上加粒癦。輝哥解釋：「因為你本身唔係關公，你係畀佢咋嘛；另外我哋報名話自己係邊個時，通常遮住個臉，因為你唔係嗰個人。」思浩聞言，即指在台灣「跳鍾馗」習俗也不少：「扮鍾馗嗰個全晚十幾個鐘都唔講得嘢，同埋識佢嘅人唔可以嗌佢個名。我估因為佢負責捉鬼，咁即係同鬼對立，如果（啲鬼）知道扮嗰個人係邊個就會去尋仇，當然呢個只係傳聞啫。」

 

 

　　思浩續指，演濟公同樣備受禁忌規犯，他透露在《繁花》中飾演爺叔的內地演員游本昌，當年憑《濟公》劇集成名的他，在演出的十年內跟足風俗，未有觸犯禁忌之餘，演完濟公後更短途出家感激神明。之後，思浩說了一個香港藝人演濟公的反面教材，並嚴肅地直指後果嚴重：「佢冇尊重個角色，經常近女色，結果真係由頂跌到冇咗影。」翻查曾演濟公的藝人，包括1993年電影《濟公》的周星馳、1997年TVB劇集《濟公》的梁榮忠，以及2010至2012內地劇《活佛濟公》系列、和2014年《新濟公活佛》的陳浩民等。

 

 

　　梁榮忠在《濟公》擔正男主角，多年來他情史豐富，1993年跟傅明憲拍拖，相戀四年分手，有傳分手原因是男方花心；隨後梁榮忠與鍾麗淇拍拖，拍拖八年間男方緋聞多多，05年更被拍到與朱慧敏在車上有不當行為，令梁榮忠形象插水，漸漸被TVB棄用。

 

　　至於陳浩民在2011年疑在橫店非禮陳嘉桓，被傳媒拍下，事件哄動全城；事業幾乎一舖清袋的陳浩民，偕大肚老婆出來開記招道歉，自言因太好客，表達方式過於誇張令朋友不悅；他又登報道歉，並捐錢給慈善機構才令事件告一段落。

 

 

　　此外，思浩還分享了不少在馬來西亞的靈異見聞及故事，他說：「有個女藝人喺馬來西亞登台，佢瞓時感覺間房有兩個大人、兩個細路喺度傾偈，當然都唔係人啦，佢就一路係咁唸經，好彩當時啱啱日出，有光線透過窗簾射入嚟，佢即刻聽到啲鬼大嗌，佢擘大眼就見到四道白光喺窗口度飛咗出去。之後佢打開個簾，就見到下面有四隻狗企晒起身係咁吠。」

 

轉載自: 晴報

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