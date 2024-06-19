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19/06/2024

佘詩曼旅行曬泳裝配黑色魚網衫大解放！48歲湯盈盈包到實露白滑乳溝

#佘詩曼 #娛樂 #演員 #姚樂怡 #電視劇 #文頌嫻 #周國賢 #鍾麗淇 #湯盈盈 #周家怡 #家族榮耀之繼承者 #周家蔚 #家族榮耀 #梁靖琪 #影視娛樂
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　　佘詩曼主演的新戲《家族榮耀之繼承者》播至近期開始步入結局篇，在劇中她與好姊妹「七魔女」之一的梁靖琪飾演同一家族內的親人，不過關係並唔算好。現實生活中，她倆出名感情要好，互相視為姊妹。早前二人與七魔女其中四位成員：周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇、姚樂怡一齊去旅行，獨欠文頌嫻。

 

 

　　七魔女之中除了佘詩曼之外，其餘成員都已經成家立室做了母親，這次難得全部人放低仔女，無牽掛下一起出發去旅行，但這次文頌嫻則未有同行。「三個女人一個墟」，她們足足兩個墟去旅行，睇相都聽到好嘈好熱鬧，未出發先興奮，由機場開始記錄了這個行程不停影相。

 

 

　　今次魔女旅行團去享受陽光海灘，連日來，各人的IG上都有貼出照片分享開心時刻。當中佘詩曼和梁靖琪各自有貼出獨照。昨晚佘詩曼貼出一輯六魔女泳照，笑容一致而且同樣穿上黑色衫，佘詩曼和梁靖琪最性感，三點式泳衣加一件魚網衫，充滿神秘感而且十分誘人。

 

 

　　這次行程，大家選擇了去陽光與海灘，充滿朝氣的地方。六魔女難得放縱盡情玩，而且難得一班好姊妹可以一起去旅行，當然要影靚相好好留念，大家夾了穿黑泳衣外，另一輯沙灘照片中，六魔女在海邊影相，同樣夾了穿上同色的泳裝，阿佘繼續大解放，亦是穿上三點式登場，索到爆。

 

 

　　眾人之中，40歲的周家蔚和48歲的湯盈盈本是有實力的人，不過偏偏兩位媽媽就較密實，周家蔚穿一件頭好保守之外，湯盈盈亦將自己包得好密實，但穿上高叉露膊裝束，仍然能見到白滑肌膚。

 

 

　　49歲的佘詩曼罕有曬泳裝，她有一輯獨照坐在水池邊，騷美腿之外，身材若隱若現，擺出意態撩人的甫士，以及掛上自信的笑容。在IG上收到大量的讚美留言。

 

 

 

轉載自: 晴報

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