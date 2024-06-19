MIRROR成員Frankie被網民質疑未分手私聊新歡？女友「宣示主權」行為惹粉絲不滿！Christy曬命周旋在兩鏡仔之間？

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年平安夜宣布新戀情，女友Christy日前「上水」親回男友粉絲後，迅即被翻出黑材料，過往Christy曾公開與Frankie及另一成員江熚生（AK）的對話紀錄，疑曬命自己周旋兩男之間；她又自爆2021年尾已認識Frankie，而當時Frankie疑未跟拍拖13年的女友分手。

快將36歲的Frankie在2022年5月宣布跟拍拖13年的圈外Dancer女友Hei分手；今年初，Frankie大方承認蜜運，最近一改以往作風，不時分享「女友視角」靚相，引來皮寶寶（Frankie粉絲）大讚「阿嫂做到嘢」。眼見粉絲接受，Frankie女友Christy突「上水」回應:「多謝皮寶寶嘅厚愛，我會影多啲比（畀）大家睇同埋爭取多啲福利。」Frankie都有留言「加持」，「難得迫到你出嚟講多謝，我都要多謝你！你影啲相好靚！」

雖然不少粉絲向偶像送上祝福，但亦有粉絲不滿，皆因Christy早前已現身男友的fans meeting，更穿上男友自家品牌未推出的新衫，儼如將粉絲活動當作情侶秘密約會，等同「宣示主權」，妄顧粉絲感受。事件隨著Christy被起底而越鬧越大，有爆料者公開多張Christy過往的IG密友限時動態截圖，原來她曾自爆同時做幾個男士的第三者、更曬命自己周旋在Frankie及AK之間。

從對話圖所見，Christy向疑似Frankie表示：「點解AK會搵我傾計（偈）嘅」Frankie呷醋回覆：「你唔好搵我喇，你自己一早都揀咗。你講嘅，佢（AK）搵你一定會去，做咩我要對自己咁差啫。」女方回覆：「佢唔會啦，傾閒偈only。」Christy在截圖下方則寫上：「可唔可以唔好1月1號就比（畀）呢啲難題我」至於AK與Christy的私訊對話圖，其實並無曖昧內容，不過女方照po上網，並寫道：「皮皮嬲咗我，因為我成日提AK，而家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我，但係AK應該唔知我同皮皮咩關係」

Christy毫不掩飾自己花心，她分享2021年10月一張與某男士的親密合照，留言：「自己十月嗰陣仲幾鍾意佢（某男士），估唔到皮皮咁快出現我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變。」她曾表示自己在2021年的所有戀情都是做別人第三者，又揚言有兩個男友都不夠，想多找一個。然而，最值得留意的是，Christy上載與Frankie有關的截圖，顯示二人早在2021年12月已認識。Christy上載Frankie的自拍，留言：「我25號想去搵佢（Frankie）只因為我條仔陪唔到我。」疑當時已有男友但仍找Frankie「攝時間」；另一張圖中，她自言不想理Frankie及另一個男士，因他們不能及時出現，等同自爆「一腳踏兩船」。而向來給人專一感覺的Frankie，在22年5月才宣布跟舊愛Hei分開，有網民懷疑21年他跟Christy曖昧時仍未跟Hei分手，若事情屬實，勢令男方事業大受打擊。

不少粉絲看到爆料後，表示非常痛心，擔心打沉偶像的事業之餘，亦認為女方「個底太花」會連累男方；亦有鏡粉不滿Christy的行為間接拖AK落水。不過，亦有粉絲支持Frankie，認為不應干涉偶像的私生活，又不排除女方目前已修心養性。