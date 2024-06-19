港姐林鈺洧密密進出馬清揚豪宅？男方與前妻錢慧儀結婚27年正打離婚官司

現年29歲港姐冠軍林鈺洧（Denice），早前被傳與大生銀行後人馬清揚暗交，不時被揸名貴跑車進出男方位於山頂豪宅；而男方就正與前妻錢慧儀打離婚官司。

「星二代」兼港姐冠軍林鈺洧當選後一直是非不斷，早在數月前社交界已傳出與名人馬清揚交往，更指二人感情迅速發展，不時雙雙出席朋友聚會，完全冇避忌。據知，Denice越搬越富貴，出入以名車代步，連日嚟Denice都被影到多次自行駕車出入馬清揚屋苑，但都唔會過夜，短叙後就會返到自己北角寓所。

錢慧儀與馬清揚婚後育有兩子一女，人前表現十分恩愛，馬清揚經常陪太太飛往世界各地搜羅靚傢俬，而男方喜歡賽車，錢慧儀又會陪他四處出賽，係名媛界、Ball場的模範夫妻。錢慧儀2018要求離婚後，二人透過律師溝通，曾想和解。男方表示，每個月仍然有支付生活費給對方，包括18萬基本生活費外，另有30多萬的信用卡簽帳額，苦笑表示錢慧儀的生活過得比他優渥；也透露錢慧儀受到家事影響，情緒壓力巨大，要花錢才感快樂。馬清揚續指，近年錢慧儀情緒起伏較大，錢慧儀曾自揭遭家暴，馬清揚亦稱在言語、行為上都受過暴力對待，被「質咗兩槌」。錢慧儀承認馬清揚仍然有支付生活費，但金額十分少，而對於家暴一事，佢驚訝表示自己唔會咁，指有人虛構。上年佢離開法庭時感慨表示離婚官司已「搞咗6年」，希望盡快完結。

林鈺洧父親為80年代小生林俊賢，父母早已分開，長大之後先再見番爸爸。林鈺洧小時候家境一般，13歲已搬離屋企，靠幫人補習及做侍應過獨立生活，2015年因為親戚的引薦簽約成為熊黛林師妹成為model，可惜一直工作量唔多。早年加入ViuTV並於星座節目《對號入座》分享性史，內容露骨，因此被封性女。林鈺洧自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」 林鈺洧又在在節目中自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經早洩，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。

Denice曾表示自己分享性史不代表自己對性開放：「我只係喺節目分享唔同星座男伴嘅性經歷，其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。」 而被封為 「性女」 後，Denice表示曾收到爸爸林俊賢的安慰：「佢叫我大方啲去講，話『你又唔係搶人老公，又唔係周圍玩一夜情，或者做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。』令我心情舒暢番晒。」





