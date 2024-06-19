  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watches & ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/06/2024

姚嘉妮林祖輝結束18年婚姻！親證已離婚分開多年：不涉及第三者

#IT狗 #娛樂 #晴報文章 #ViuTV #離婚 #演員 #林祖輝 #姚嘉妮 #流行都市 #夫妻之道 #爸媽心聲 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　45歲的《流行都市》主持人姚嘉妮跟60歲的林祖輝驚爆離婚，兩人婚姻長達18年，人人以為是細水長流，沒想到原來一直暗藏婚姻危機。兩人幾年前已經低調分開，關係由夫妻變成家人，因不想影響小朋友，所以沒選擇公開。

 

 

　　姚嘉妮跟林祖輝在亞洲電視年代認識，1998年姚嘉妮參加亞洲小姐獲得季軍，成為亞視藝員，不過由於要兼顧學業，所以幕前的工作不需多，直至2001年大學畢業後決定轉投無綫電視。雖然她跟林祖輝年齡相距15年，不過無阻感情發展，兩人拍拖7年後，於2006年11月在黃金海岸酒店註冊結婚，並大排筵席招待圈中朋友。結婚兩年後「造人」成功，先後在2009年4月及2012年誕下女兒林煦錡（Kyra）及兒子林璟豪（Kyros）。姚嘉妮過去在不少訪問中大讚老公成熟穩重，而且人品好，忠直又沒有花弗的感覺，而林祖輝早期已經選擇棄影從商做生意，2013年底跟拍檔投資八位數字進軍童裝界，短短年多已開設五間分店，打造童裝王國，至於幕前的演出，林祖輝只是有限度接客串的ViuTV劇集，如《IT狗》、《理想國》等等；至於姚嘉妮，除了主持《流行都市》大曬天賦長腿之餘，她參演的劇集都獲得不少好評，如《愛美麗狂想曲》、《十月初五的月光》、《妳不是她》等等，由於她保養得宜，觀眾們都大讚她是火辣長腿靚媽。

 

 

　　姚嘉妮早前帶同一對仔女拍攝廣告，眨眼間一對仔女已經分前15歲及11歲，特別是女兒亭亭玉立，甚有韓國少女的可愛感覺，而囝囝亦越來越大個仔。近年來甚少見到姚嘉妮跟林祖輝同場或同框的機會，她早前接受訪問時稱由於不希望生意上有任何吵架爭執，所以姚嘉妮將生意全交畀林祖輝處理，未知童裝生意有沒有繼續，但林祖輝回應傳媒時稱現時投入珠寶生意，認為一對夫婦走不下去都沒有辦法，最重要向前看，幸好他跟一對仔女關係都好好，一直有保持聯絡。而姚嘉妮坦言仔女已接受父母分開的事實。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#IT狗 #娛樂 #晴報文章 #ViuTV #離婚 #演員 #林祖輝 #姚嘉妮 #流行都市 #夫妻之道 #爸媽心聲 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美恐襲警告再起，塔吉克成關注焦點

20/06/2024 13:26

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk