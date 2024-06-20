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20/06/2024

《2024香港小姐競選》首輪面試後佳麗小紅書爆料！有人面試時疑容貌焦慮爆喊、D Cup「郭珮文2.0」被質疑照騙

#小紅書 #TVB #娛樂 #晴報文章 #電視台 #香港小姐 #影視娛樂
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Photo: 小紅書（部分）

　　年度選美盛事《2024香港小姐競選》日前舉行首輪面試，今年一如以往有不少內地佳麗參賽，她們事後更紛紛在小紅書分享面試內幕！有來自北京的佳麗大爆面試時有年紀小的佳麗當場爆喊，令17歲中美混血靚女Aisha及18歲前考完DSE的劉松倪成喊喊嫌疑人。有D Cup身材、「郭珮文2.0」Rainee丁雨然，跟小紅書的靚樣頗有分別，有照騙之嫌。

 

　　日前一眾面試佳麗燕瘦環肥齊備，面試後，小紅書湧現大批佳麗面試心路歷程。來自北京、在港大讀新聞系碩士的22歲Regina，當日近乎素顏現身，更成腳蚊爛，相當趕客。她在小紅書的照片明顯比面試日的狀態好，她寫道：「因為夏天腿上被咬了一堆蚊子包，被評委問『你住哪兒啊被咬成這樣』，我：『我就是比較容易被咬，在哪兒都會被咬成這樣』，搞得全屋評委都在笑。」

 

 

　　Regina透露要穿泳衣上陣：「全程從早9:30到晚上8:30，大部分時間一直在排隊等，沒有吃的沒有水並且超級冷。比基尼拍攝真的體會到身材長相被很嚴格地judge，平時或者自己拍個照看起來好看，也完全頂不住tvb的鏡頭，中間一個年齡小的妹妹直接現場哭了，會容易去面對身材焦慮容貌焦慮。」本來輕鬆的她壓力都越來越大：「聽從要求畫的淡妝沒戴美瞳，但是上鏡其實有點太素了。出來看到媒體的第一張生圖真的被醜哭了，一回酒店就開始」至於Regina所指的爆喊小妹妹，極有可能是一出場即成熱門的混血靚女Aisha，或是孭書包學生look到場的劉松倪。

 

 

　　至於手持愛馬士手袋、穿低胸衫曬D cup上圍的「郭珮文2.0」Rainee丁雨然，因為網紅樣及勁爆身材而成為焦點。不過，Rainee真人與小紅書的靚相對比分別頗大，小紅書中的Rainee眼大大，貌似吳卓羲舊愛張馨予；至於面試當日現身的她，化妝太白，眼睛亦較小，若非左手手臂上的紋身一樣，幾乎認不出她。有網民留言質疑Rainee樣貌，有人勸她別回應，她表示已刪除有關comment；另外，有人問她是否內地人來港參選，她回覆：「我都係香港人 thanku你提問。」除了Regina及Rainee，「翻版李嘉欣」大熱Ellyn原來曾做內地女團練習生，真人跟相一樣靚女；當日風騷派心及回馬槍的26歲Nancy師奶味濃，不過生活照的她卻少女得多，而且更是cosplayer。

 

轉載自: 晴報

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