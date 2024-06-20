Coffee林芊妤影廣告相回春至18歲？內衣寫真集曬索爆身材獲網友讚：女人見到都心動

林芊妤（Coffee）自從與任職銀行的翟志榮在2018年結婚，之後誕下兒子翟德彥（伯伯）後，專注家庭之外，仍然很勤力發展自己的事業。除了繼續在個人YouTube頻道教做瑜伽之外，她亦開拓了運動服裝生意。她一直以來都保持健康形象，而且Keep得身材超靚，近日一輯寫真相片，被大讚似18歲。

由初入行到在遊戲節目《味分高下》擔任「Sing之天使」雪梨的林芊妤，多年來就算已生小孩做人母親，但是堅持經常做運動的她，使她身材完全沒有走樣，依然Fit爆，所以好多人都跟著她在YouTube片內的指導做運動修身。而且她亦有拓展生意推出運動衫，兼且有搞大型做瑜伽活動，早前成功舉辦一場活動，但認真地做曾壓力爆煲痛哭。

近日，林芊妤就分享了一輯內衣照片，自己做埋品牌的Model影廣告照片，不過與攝影師影得忘形，玩足一個下午，順便影了一輯寫真集，玲瓏浮凸的身材盡現。她寫道：「本來叫 Kiu幫我一輯胸圍的廣告照，結果我們意外拍了一輯寫真，玩了一整個下午。」

以往，林芊妤主力賣運動衫，所以通常都是Bra Top運動背心兼貼身運動褲，展示了美好線條。但今次是內衣廣告，就將她靚Body表露無遺。通常這類火辣辣的身材，吸引不少男Fans留言，但今次林芊妤分享照片後，受到很多女士歡迎，留言讚靚，努力都沒有白費。

其中，當日為林芊妤操刀影相的攝影師Kiukwok留言：「小姐 著到咁我好難唔同你影寫真wor」、曾演《愛回家之開心速遞》中飾演Anita一角的梁茵寫：「女人見到都心動，身型管理得好好，真係佩服你嘅毅力」、還有其他網民留言，甚至有人笑言連女士睇到都有超多遐想：「唔知點解見到你，會覺得是一種健康自信的美，而不是性感低俗的感覺」、「好有女人味，暫時收埋左平時真性情的你」、「好索呀，張張都好靚 最鍾意第四張，我又有番動力做運動啦」。

最搞笑有朋友，大讚她身材好之餘，樣貌仍然保持年輕，亦有留言：「小姐你夠18歲未 快啲著返件衫」，令林芊妤睇到好開心，更回覆對方自己只有8歲。