  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    素食譜大全
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

20/06/2024

Coffee林芊妤影廣告相回春至18歲？內衣寫真集曬索爆身材獲網友讚：女人見到都心動

#林芊妤 #翟德彥 #廣告 #周國賢 #演員 #娛樂 #梁茵 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　林芊妤（Coffee）自從與任職銀行的翟志榮在2018年結婚，之後誕下兒子翟德彥（伯伯）後，專注家庭之外，仍然很勤力發展自己的事業。除了繼續在個人YouTube頻道教做瑜伽之外，她亦開拓了運動服裝生意。她一直以來都保持健康形象，而且Keep得身材超靚，近日一輯寫真相片，被大讚似18歲。

 

 

　　由初入行到在遊戲節目《味分高下》擔任「Sing之天使」雪梨的林芊妤，多年來就算已生小孩做人母親，但是堅持經常做運動的她，使她身材完全沒有走樣，依然Fit爆，所以好多人都跟著她在YouTube片內的指導做運動修身。而且她亦有拓展生意推出運動衫，兼且有搞大型做瑜伽活動，早前成功舉辦一場活動，但認真地做曾壓力爆煲痛哭。

 

 

　　近日，林芊妤就分享了一輯內衣照片，自己做埋品牌的Model影廣告照片，不過與攝影師影得忘形，玩足一個下午，順便影了一輯寫真集，玲瓏浮凸的身材盡現。她寫道：「本來叫 Kiu幫我一輯胸圍的廣告照，結果我們意外拍了一輯寫真，玩了一整個下午。」

 

 

　　以往，林芊妤主力賣運動衫，所以通常都是Bra Top運動背心兼貼身運動褲，展示了美好線條。但今次是內衣廣告，就將她靚Body表露無遺。通常這類火辣辣的身材，吸引不少男Fans留言，但今次林芊妤分享照片後，受到很多女士歡迎，留言讚靚，努力都沒有白費。

 

 

　　其中，當日為林芊妤操刀影相的攝影師Kiukwok留言：「小姐 著到咁我好難唔同你影寫真wor」、曾演《愛回家之開心速遞》中飾演Anita一角的梁茵寫：「女人見到都心動，身型管理得好好，真係佩服你嘅毅力」、還有其他網民留言，甚至有人笑言連女士睇到都有超多遐想：「唔知點解見到你，會覺得是一種健康自信的美，而不是性感低俗的感覺」、「好有女人味，暫時收埋左平時真性情的你」、「好索呀，張張都好靚 最鍾意第四張，我又有番動力做運動啦」。

 

 

　　最搞笑有朋友，大讚她身材好之餘，樣貌仍然保持年輕，亦有留言：「小姐你夠18歲未 快啲著返件衫」，令林芊妤睇到好開心，更回覆對方自己只有8歲。

 

轉載自: 晴報

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林芊妤 #翟德彥 #廣告 #周國賢 #演員 #娛樂 #梁茵 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk