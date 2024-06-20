張文慈夜場登台握手畀人扯落台！多人托返上台但全身被摸！Pinky自言好羞辱：人哋又唔係特登

女演員張文慈近年頻頻在內地登台搵銀，由於她在《我和殭屍有個約會》及多部TVB劇集中都有出色的表現，令她在內地儲落一定的人氣，經常都獲邀請北上登台唱歌，接騷不斷。近日，張文慈在訪問中談到她登台遇過的驚險場面，慘遭非禮兼「無仇報」，相當可憐。

現年52歲的Pinky於96年選亞姐入行，她在節目中透露入行前曾做過模特兒及特約演員，「即係跑龍套、茄喱啡，當年拍好多卡啦OK，又喺好多電影入面做特約演員，好似《Beyond日記之莫欺少年窮》講黃貫中抄我牌，仲有《開心鬼放暑假》都有份，但都係一、兩個鏡頭。」之後Pinky去了日本和美國三藩市留學，完成學業便返港參選亞洲小姐。

Pinky最終只入到最後八強，但仍然獲機會入行，不久便拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《情陷夜中環》等多套經典作品，同時參與不少電影演出，性感造型令人留下深刻印象，而Pinky首部拍攝的電影《黑獄斷場歌之砌生豬肉》便是與影帝梁朝偉合作，她憶述當時緊張得不敢直視對方，「第一次拍電影驚到吖，我仲記得導演鬧我『你望住佢對眼做戲呀』，梁朝偉隻眼我點敢望？我驚到唔敢望住佢對眼。」

Pinky近年經常穿州過省四出登台，期間遇過不少驚險事件，令她猶有餘悸。「有年生日喺夜場登台，唱唱吓歌老闆推個蛋糕出嚟，全場同我慶祝，握手期間我畀人扯咗落台，當時着咗一條低胸露背裙，一仆向前就跌咗落人海裡面，好多隻手兜住我，托返我上去，你諗吓畀幾多人摸過我個身？我都唔知喊唔喊好，但人哋又唔係特登，只係好羞辱嘅感覺，最後都硬住頭皮唱埋落去，一半驚險又一半開心。」另外一次驚險事件發生在多年前，Pinky乘坐的車停泊在路邊，一輛車突然打橫阻檔她的車，「原來架車跟蹤我哋，好彩有兩個交通警咁啱坐咗喺路邊，嗰架車見到兩個警察，即刻開車走，如果唔係嗰兩個警察，我可能已經畀人捉走咗。」

被問到感情事，Pinky強調拍拖次數5隻手指數得晒，「入咗行後都係2、3個，我以前好執著呀，好介意同好驚畀報紙寫，好驚有唔好影響，但依家咁大個冇乜所謂；信咗主後，唔會再為拍拖而拍拖，呢個年紀想搵個伴多啲，心態好隨緣。」Pinky更大爆早年曾雪卵，「以前細個好恨結婚生B，但依家唔會，我都唔細啦，搵男友搵老公條件同後生唔同，曾經有想過要小朋友，仲雪咗卵，但都好多年前，依家都唔怕講，唔可以為咗結婚夾硬搵個人去生，依家已經放棄呢個念頭，一切交畀主，因為上帝早有預備。」